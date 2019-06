A Vatikán genderről szóló dokumentuma az "egyengondolat" ellen

2019. június 11. 13:00

A szexuális identitás és a férfi és nő alkotta család értékeit hangsúlyozza a katolikus nevelésért felelős vatikáni kongregációnak a genderelméletről közölt dokumentuma, amely párbeszédet is szorgalmaz a nemi diszkriminációval szembeni fellépés érdekében.

A kongregáció e hét elején több nyelven kiadott, 31 oldalas dokumentuma "Férfinak és nőnek teremtette őket. Párbeszéd a genderelméletről a nevelésben" címet kapta.



(A genderelmélet a társadalmi nemek tudománya, amely a tanult - nem biológiai - nemi szerepekkel és mindennek a társadalmi vonatkozásaival foglalkozik.)



A római kúria illetékes központi hivatalának a kérdést teológiai és tudományos szempontból is részletesen tárgyaló dokumentuma nem képvisel egyházi nyitást a genderelmélet felé. Leszögezi a gyerekeknek azt a jogát, hogy "apa és anya alkotta családban nőjenek fel". Hasonlóképpen hangsúlyozza a katolikus családok választási szabadságát a szexuális nevelés terén, valamint a katolikus oktatási intézmények legitimitását a szexualitással kapcsolatos nézeteik fenntartásában.



Demokratikus államban az oktatási modellt nem uralhatja "egyengondolat", különösen ennyire jelentős kérdésben - olvasható a katolikus nevelési kongregáció dokumentumában, amely az európai országok oktatásában terjedő genderelmélettel kíván szembehelyezkedni.



A vatikáni hivatal szerint a genderelméletek, főleg ezek radikálisabb irányzatai, fokozatosan és teljesen eltávolodnak a természettől, a szexuális és családi identitástól az úgynevezett folyékony dimenzió felé, amelyben "minden egyforma, különbség, rend és cél nélküli". A szöveg kiemeli, hogy a relativizmus "kulturális és ideológiai forradalma", amelyben a gender fontosabb lesz a nemnél, jogi következményekkel is jár sajátos egyéni és társadalmi jogok követelésével.



A dokumentum ugyanakkor nem utasítja el a genderkutatást, ha ez "lehetséges találkozási pontokhoz vezet": közös célként jelöli meg a gyerekek és fiatalok mások iránti tiszteletre nevelését, nehogy bármilyen személyes körülmény (fogyatékosság, faj, vallás, "érzelmi tendencia") visszaélésre, támadásra, diszkriminációra adjon okot.



Giuseppe Versaldi, a kongregáció prefektusa a Vatican News vatikáni hírportálnak úgy nyilatkozott, a "genderelméletről párbeszédre van szükség, jelszavak és szélsőséges nézetek hangoztatása nélkül". Megjegyezte, hogy a dokumentumot az európai püspökök szorgalmazták, "mivel a kérdésben nagy a kavarodás, és fennáll a veszély, hogy a genderelméletet egyengondolatként tanítják az iskolákban". Hozzátette, hogy a genderjogok már nemzetközi és nemzeti jogszabályokban is szerepelnek.



Most először fordult elő, hogy egy vatikáni dokumentum az egyik nemi kisebbséget jelölő queer kifejezést használta. (Ez olyan embereket jelöl, akik számára a szexuális irányultság és a nemi identitás képlékeny.)



A szöveg elutasította azt a nézetet, hogy a férfi és nő közötti házasság a "patriarchális társadalom maradványa" lenne.



A dokumentum kiemeli a nők nevelési szerepét a családban éppúgy, mint az iskolákban és a társadalomban. Az utolsó részben a kongregáció a katolikus oktatási intézmények és katolikus pedagógusok együttműködését szorgalmazza a párbeszéd érdekében, hangsúlyozva, hogy a párbeszéd kultúrája nem mond ellent a katolikus iskolák jogos elvárásának, hogy hűek maradjanak a szexualitásról és a családról vallott nézeteikhez.



MTI