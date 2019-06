Zsidó és muzulmán vallási helyeket akartak megtámadni Franciaországban

2019. június 11. 17:00

Zsidó és muzulmán vallási helyeket tervezett megtámadni egy szélsőséges csoport Franciaországban, az ügyben öt ember ellen indult eljárás szeptember és május között - erősítette meg kedden a BFM francia hírtelevízió értesülését a párizsi ügyészség.

A "neonáci mozgalomhoz közeli ideológiájú" csoport "körvonalazatlan" merénylettervének célpontjában zsidó és muzulmán imahelyek álltak - mondta a forrás.



Az ügyben először a bűnügyi rendőrség indított vizsgálatot szeptember 8-án a fegyvertartási szabályok megsértése miatt, és az egyik gyanúsítottat előzetes letartóztatásba helyezték. Októberben további két férfit, köztük egy kiskorút is őrizetbe vettek.



A nyomozás során derült fény arra, hogy a gyanúsítottak vallási helyek ellen terveztek merényletet. A párizsi ügyészég terrorelhárítási részlege ezért januárban átvette az ügyben a nyomozást terrorcselekménnyel kapcsolatos bűnszövetkezet, terrorcselekményhez kapcsolódó robbanószerkezet gyártása, és tiltott fegyvertartás gyanúja miatt. Az ügyben májusban további két embert is meggyanúsítottak.



Az öt gyanúsított közül négyen rendőrségi felügyelet alatt vannak, de szabadon védekezhetnek, míg egy ember továbbra is előzetes letartóztatásban van.



A BFM úgy értesült, hogy a szélsőséges csoport tagjai egy internetes fórumon cseteltek a merénylettervükről, amelyben több célpontot is megjelöltek, köztük a franciaországi muzulmán szervezetek éves közgyűlését.



Az elmúlt két évben a terrorelhárítási hatóságok három hasonló jelegű neonáci szervezkedést lepleztek le, jelezve ugyanakkor egy titkosszolgálati feljegyzés szerint azt is, hogy "korlátozott" e csoportok "akcióba lépési képessége".

MTI