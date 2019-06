Frontzóna hullámzik az Alpoktól nyugatra

2019. június 11. 17:07

Időjárási helyzet Európában: Kontinensünk nyugati része felett ciklonális hatások érvényesülnek: sekély ciklon helyezkedik el a Németalföld felett, az Alpoktól nyugatra pedig egy frontzóna hullámzik. Így arrafelé felhős, gyakran csapadékos az idő, a Svájci-Alpokban és a Brit-szigeteken néhol kifejezetten sok csapadék hull. A hőmérséklet többnyire 20 fok alatt alakul, de az Ibériai-félszigeten kevésbé érződik ennek a ciklonnak a hatása, ott 30 fok is előfordul.



A Balkán-félsziget felett egy magassági hidegörvény okoz elszórt zivatarokat. Ezek csak lokálisan produkálnak csapadékot, és sokfelé emelkedik 30 fok fölé a hőmérséklet. Ezzel szemben Kelet-Európa felett anticiklon terül el, amely a Kárpát-medence, illetve Lengyelország fölé is kiterjeszkedik. Emiatt még Oroszország északi részén is 23, 25 fok van, a Fekete- és a Kaszpi-tenger között pedig 30, 35 fokot mérnek, de Közép-Európában is sok helyen melegszik 30 fok fölé a levegő.



Csapadék csak elvétve alakul ki. Szerda estig nem lesz lényeges változás a Kárpát-medence időjárásában, folytatódik a hőhullám, amit csak kevés helyen enyhítenek délutáni záporok, zivatarok.

Előrejelzés az ország területére szerda estig: Túlnyomóan napos idő várható kevés gomoly- és fátyolfelhővel. Csapadék az ország legnagyobb részén nem lesz, de elsősorban a Tiszántúlon és az Alpokalján előfordulhat egy-egy zápor, zivatar a délutáni, esti órákban. A délkeleti szél több helyen megélénkül, a Kisalföldön néhol meg is erősödik, zivatarok környezetében átmenetileg viharossá fokozódik.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire 16, 21 fok között alakul, de északkeleten a völgyekben néhol 12, 14 fok is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 31 és 34 fok között valószínű.

