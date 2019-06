Átfogó tűzszüneti megállapodást kötöttek a kormányerők és a lázadók Idlíbben

2019. június 13. 08:25

Oroszország és Törökország közvetítésével átfogó tűzszüneti megállapodást kötöttek a Damaszkuszhoz hű erők és a lázadók a nyugat-szíriai Idlíb tartományban, a fegyvernyugvás szerda éjfélkor lépett hatályba - jelentette be moszkvai sajtótájékoztatóján Viktor Kupcsisin, a szemben álló szíriai felek összebékítéséért felelős orosz központ vezetője.

Orosz hírügynökségek szerint a "teljes tűzszüneti megállapodás" az úgynevezett feszültségcsökkentési övezet egészére vonatkozik. A megállapodás következtében jelentősen mérséklődött a lázadók által elkövetett támadások száma, és a kormányerők tiszteletben tartják a megállapodást - mondta Kupcsisin.

Idlíb nagy részét és a vele szomszédos Aleppó, Hama és Latakia tartomány egy részét a Haját Tahrír as-Sám (HTS) szélsőséges iszlamista gyűjtőszervezet tartja uralma alatt. A HTS élén a Dzsabhat Fatah es-Sám dzsihadista csoport áll, amely korábban an-Nuszra Front néven az al-Kaida szíriai ága volt. A Bassár el-Aszad szíriai elnökhöz hű Szíriai Arab Hadsereg (SAA) és a vele szövetséges orosz csapatok április végén offenzívát indítottak Idlíbben és Hamában.

Míg Moszkva a damaszkuszi vezetést támogatja a szíriai polgárháborúban, Ankara a mérsékelt felkelők oldalán áll. Törökország és Oroszország tavaly szeptemberben a kazah fővárosban arról állapodott meg, hogy Szíria északnyugati részén egy 15-20 kilométer széles sávban demilitarizált övezetet alakítanak ki, elválasztva a kormányerőket a lázadóktól. A zóna magában foglalja a felkelők utolsó bástyájának számító Idlíben kívül a szomszédos Latakia, Hama és Aleppó tartomány egyes részeit is. Noha bizonyos előírásokat az egyezményt követően sem tartottak be a szemben álló felek, és rendszeresek voltak a fegyveres provokációk is, április végéig viszonylagos béke uralkodott az övezetben.

MTI