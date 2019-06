Európa rákapott a szamócára

2019. június 13. 11:54

Hazánkban és Európában is évről évre nő a kereslet a szamóca iránt. A szezonális gyümölcsből a hazai termés a kereslet nagyjából felét elégíti ki, Magyarországon az elmúlt években 700-800 hektárról öt-hat ezer tonnát takarítottak be a gyümölcsből – derül ki az Agrárgazdasági Kutató Intézet (AKI) jelentéséből.

Az országban megtermelt földieper kilencven százalékát belföldön fogyasztjuk. Magyarország külkereskedelmi egyenlege negatív szamócából: jelentős az import, a magyar termés körülbelül felét teszi ki, amelynek csaknem fele Spanyolországból érkezik az országba. A spanyol import már a szezon előtt megjelenik, jellemzően április végén, májusban. A magyarországi szamócatermésnek csak kis hányadát szállítják külpiacokra, jellemzően Ausztriá­ba. Idén a tavaszi fagyok ugyan nem károsították számottevően a szamócát, ám a májusi hűvös, esős idő lassította a gyümölcsök érését, emellett a gombás betegségek is megjelentek, ami terméskiesést okozhatott.

Az AKI kitekintése szerint világszerte a legnagyobb mennyiségben termesztett bogyós gyümölcs a szamóca. A termése az elmúlt tíz évben 57 százalékkal nőtt, és elérte a 9,2 millió tonnát. A magyarországi termés a nyomába sem ér a világ legnagyobb szamócatermesztőjének, Spanyolországnak, amely 122,3 ezer tonnát exportál az európai uniós piacokra. Ez a mennyiség 23 százalékkal volt nagyobb az első negyedévben 2018 azonos időszakához viszonyítva.

A hazai termés kilencven százaléka a magyar piacokra kerül Fotó: Bach Máté

Franciaországban a szamócafogyasztás növekedése miatt a termelők visszavonulnak az exportpiacokról, és inkább a belföldi piacokat látják el a gyümölccsel. A francia agrárminisztérium jelentése szerint 3344 hektáron az előző évihez képest 15 százalékkal több, azaz 59,5 ezer tonna szamóca teremhet 2019-ben. Németországban az alma után a második legjelentősebb gyümölcsféle a szamóca, amelynek termőterülete tovább nőtt az idén.

Az uniónak ugyanakkor importra is szüksége van: évente átlagosan 35 ezer tonna szamócát hoznak be a harmadik országokból. A legnagyobb mennyiségben Marokkóból érkezik földieper, továbbá – lényegesen kisebb mennyiségben – megjelenik az Egyiptomból, a Törökországból és az Egyesült Államokból származó termés is.

magyarnemzet.hu