AM: Marokkó lesz a 79. OMÉK díszvendége

2019. június 13. 13:59

Marokkó lesz a szeptember 26. és 29. között tartandó 79. Országos Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Kiállítás (OMÉK) díszvendége, a Hungexpo Budapesti Vásárközpontban - jelentette be Farkas Sándor, az Agrárminisztérium (AM) parlamenti államtitkára csütörtökön sajtótájékoztatón Budapesten.

Néhány marokkói termék és a marokkói gasztronómia már jól ismert a magyar piacon, az arab és a közel-keleti konyha pedig általában is előretörőben van. Ez azt jelzi, hogy az agrár-külkereskedelem az egyik kiemelt területe a kétoldalú együttműködésnek, ami remélhetőleg csak fokozódik a vásári jelenlét által - tette hozzá. A két ország között már most is élénk és gyorsan fejlődik a mezőgazdasági együttműködés, például az élelmiszerbiztonság, a lótenyésztés, a mezőgazdasági digitalizáció és kutatás, az oktatás, valamint a vetőmagágazat területén - mondta Farkas Sándor.

A parlamenti államtitkár szerint a rendezvény jó alkalmat teremt a marokkói termékek további népszerűsítésére.

Az idei OMÉK jelmondata: a fejlődés hagyománya, központi témája az élelmiszeripar és a modernizáció - ismertette.

Karima Kabbaj, a Marokkói Királyság magyarországi nagykövete hangsúlyozta, hogy a partnerországi megjelenés kiváló lehetőség a két ország közötti gazdasági kapcsolatok bővítésére. Kitért arra, hogy Marokkó 2008-ban elindította zöld stratégiáját, amellyel a mezőgazdaság az egyik legnagyobb munkáltató lett, jelenleg az ország bruttó hazai termékének 12 százalékát adja.

Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum (AMC) ügyvezetője elmondta, hogy az általános és középiskolás diákok kísérő tanáraikkal együtt egy előzetes regisztrációt követően ingyenesen vehetnek részt az OMÉK-on, de ugyanígy a főiskolás és egyetemi hallgatók is regisztrálhatnak.

Az eseményen Ondré Péter és Horváth Ferenc, a Spar Magyarország Kereskedelmi Kft. élelmiszeripari cégvezetője együttműködési megállapodást írt alá arról, hogy a 79. OMÉK-on, az AMC szakmai támogatásával rendezik meg a Hungaricool SPAR élelmiszer innovációs versenyt. A június 27-én induló és augusztus 24-ig tartó versenyre innovatív, újszerű, ötletgazdag, a fenntarthatóságot szem előtt tartó élelmiszertermékekkel lehet jelentkezni. Az előzsűri által érdemesnek talált maximum 20 élelmiszer-innováció az OMÉK idei rendezvényén fog egymással versenyezni. A legjobbnak ítélt pályaművek az áruházlánc polcaira is felkerülnek majd, a nyertes vállalkozások pedig az AMC külföldi szakmai kiállításain is megjelenhetnek.

MTI