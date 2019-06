Posta: változik több belföldi és nemzetközi csomag díjszabása

2019. június 14. 08:29

A Magyar Posta 2019. július elsejétől több belföldi és nemzetközi csomagtermék díjszabását módosítja, a változás a küldeményforgalom jelentős részét nem érinti - közölte a társaság pénteken az MTI-vel.

A tájékoztatás szerint a lakossági csomagterméknél a postacsomag ára marad a legalacsonyabb, 2 kilogrammos súlyig 1550 forintról 1630 forintra változik július elsejétől.



Az üzleti csomag esetében a szintén 2 kilogrammos súlyhatárig, 70 forintos emeléssel 1860 forint lesz a kézbesítés díja.



A csomagautomatákra küldött csomagok árát a korábbiaktól eltérően súlykategóriánként differenciálja a Magyar Posta annak érdekében, hogy optimalizálja az automaták kihasználtságát. A szolgáltatás díja 2 kilogrammig továbbra is 890 forint marad, 10 kilogrammig 1030 forint, 20 kilogrammig 1340 forint lesz - részletezte a Magyar Posta.



Változik a törékeny és terjedelmes extraszolgáltatások árazása is. A két szolgáltatás elválik egymástól, a törékeny felár 100 százalékról, 75 százalékra csökken, valamint többletszolgáltatásként bevezetik az időgaranciát.



A közlemény szerint a belföldi árakkal párhuzamosan változnak egyes nemzetközi csomagszolgáltatási díjak is.

Július elsejétől az Európai Unión kívüli országok esetén módosulnak az árak, a nemzetközi EMS gyorsposta - ami a világ 114 országába időgarantált csomagkézbesítést nyújt - átlagosan 6,4 százalékkal nő, míg a nemzetközi postacsomag esetében az áremelés átlagos mértéke 1,5 százalék.



Az Európai Unió országaiba tartó csomagküldemények feladási díja változatlan marad.



A díjszabást érintő részletek a posta honlapján olvasható.



MTI