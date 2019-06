Migrációkutató: a nyár beköszöntével felerősödik a migráció

2019. június 14. 10:21

A nyár beköszöntével ismét felerősödött a migrációs nyomás a balkáni útvonalakon - mondta Janik Szabolcs, a Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese az M1 aktuális csatornán pénteken.

Hozzátette: 2018-ban csak Bosznia-Hercegovinába 30 ezer illegális bevándorló érkezett, és jelenleg is több ezren szeretnének Nyugat-Európába eljutni az országból.



A migrációt élénkítő, kibocsátó országokkal kapcsolatban az igazgató azt mondta, Szíriának már nincsenek embertartalékai, és inkább Líbia miatt kell aggódni. Líbiában továbbra is kaotikus állapotok uralkodnak, ami gyengíti a nemzetközi közösség által támogatott kormány kapacitásait, amely a migrációs kérdésekre, ezen belül pedig az ország partiőrségének a megerősítésére is kihathat - fejtette ki.



Az igazgató kitért arra is, hogy míg korábban a migrációs útvonal Szerbián át Magyarországot is érintette, addig jelenleg inkább Horvátország felé akarnak átjutni az illegális bevándorlók. Az utóbbi időben a bevándorlók összetétele is megváltozott: míg 2015-1016-ban elsősorban a Közel-Keletről jöttek menekültek, addig jelenleg egyre több afrikai menedékkérő érkezik - fűzte hozzá Janik Szabolcs.

MTI