Fidesz: Karácsony feledtetné Zugló rossz gazdálkodását

2019. június 14. 13:08

Bírósághoz fordult a Fidesz, mert Karácsony Gergely, Zugló polgármestere nem válaszolta meg a kerületi önkormányzat gazdálkodását érintő adatigénylési kérdéseiket - közölte Zsigmond Barna Pál, a Fidesz budapesti szóvivője pénteki sajtótájékoztatóján.

"Az átláthatóság bajnokánál egyre nagyobb a homály" - fogalmazott a politikus. Hozzátette: Karácsony Gergely megválasztásakor még azt ígérte, hogy Zugló az átláthatóság mintapéldája lesz és minden szerződést kereshető formában közzétesz az önkormányzat, a gyakorlat ennek pont az ellenkezőjéről árulkodik.



Megjegyezte: Karácsony Gergely még átláthatósági biztost is tartott, például "a nagy tervekkel érkező" LMP-s Vágó Gábort, akinek azonban "rövid idő után beletört a bicskája a feladatba".



A Fidesz budapesti szóvivője szerint ma már ott tartanak, hogy egy önkormányzati képviselőnek közérdekű adatigénylést kell benyújtani, hogy tájékozódjon.



Ezt "teljesen hajmeresztő" önkormányzati gyakorlatnak nevezte, és úgy vélte: ilyen is csak Karácsony Gergely polgármestersége alatt fordulhat elő, aki "egyszerűen alkalmatlan" posztjára.



Elmondta: a zuglói Fidesz több alkalommal is adatigénylést nyújtott be, például a kifizetetlen számlákról és a kintlévőségekről, Karácsony Gergely azonban mindent megtesz, hogy elfedje a rossz gazdálkodást, és a május elején benyújtott adatigényléseket sem válaszolta meg, nem biztosította az átláthatóságot.



Zsigmond Barna Pál közölte: véleményük szerint Karácsony Gergely ezzel megsértette az infotörvényt, ezért csütörtökön a bírósághoz fordultak.



Az MTI-nek elmondta: a Pesti Központi Kerületi Bíróságtól az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény alapján azt kérik, hogy kötelezze Karácsony Gergelyt a kért adatok kiadására.



MTI