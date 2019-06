Élményeikkel gazdagítják az estet a Szabadságkoncert fellépői

2019. június 14. 14:37

Személyes történeteikkel idézik fel az 1980-as, 1990-es éveket a Szabadságkoncert művészei, akik a rendszerváltoztatás 30. évfordulója alkalmából lépnek színpadra vasárnap, a Hősök terére szervezett nagyszabású előadáson.

Szabó László, a koncert rendezője az M1 aktuális csatorna pénteki műsorában elmondta, hogy az előadókat 40 fős szimfonikus zenekar és 30 fős kórus kíséri majd, és minden zenekar három-három dalt fog előadni. A koncert elején a Magyar Honvédség Gripen vadászgépei repülnek át a Hősök tere felett.



Elmondta, hogy a programon fellépők szinte kivétel nélkül aktív zenészek voltak már a rendszerváltoztatás idején is, ezért a zeneszámok között elhangzó anekdotákkal a fiatalokhoz is közelebb tudják majd hozni a harminc évvel ezelőtti történelmi pillanatokat. Mindezeken túl az emlékezést a felcsendülő slágerek alatt korabeli fotók és videofelvételek segítik majd, amelyeket a színpad kivetítőjén láthat a közönség.



A program házigazdája Nagy Feró lesz, rajta kívül fellép Varga Miklós, Vikidál Gyula, Homonyik Sándor, a Beatrice, a Republic, a KFT, Vincze Lilla, az Emelet, a Piramis-évek, Keresztes Ildikó, Szikora Róbert és az R-Go, valamint Vastag Csaba is. A szimfonikus kíséretet a Liszt Ferenc Kamarazenekar szolgáltatja.



Az ingyenes koncert előtt Várkonyi Attila (DJ Dominique) ráhangolódó beszélgetést tart a színpadon a fellépőkkel, majd a Liszt Ferenc Kamarazenekar rövid bevezetőjét hallhatja a közönség.



MTI