Negyvenéves a Kaláka Fesztivál

2019. június 14. 14:49

Negyvenedik alkalommal rendezik meg az idén a Kaláka Fesztivált, az egri Érsekkertben június 27. és 30. között a koncertek mellett kiállításokkal és irodalmi eseményekkel is várják a közönséget.

A diósgyőri vár adott otthont először a nagyszabású rendezvénynek, amelyet akkor nemzetközi folkfesztiválok mintájára szervezett meg a Kaláka együttes - idézte fel Gryllus Dániel zeneszerző, a zenekar vezetője az M1 aktuális csatorna pénteki adásában.



Hozzátette, hogy a programsorozatot a diósgyőri vár felújítása miatt az egri várba költöztették. Azonban mivel jelenleg itt is renoválási munkák zajlanak, idén az Érsekkert ad otthont a háromnapos rendezvénynek, amelyet a koncertek mellett kiállítások, irodalmi események és számos gyerekkoncert, bábszínházi előadás és játékprogram is fűszerez.



A meghívott vendégek között lesz a Muzsikás, a KFT, Szabó Balázs Bandája, Szalóki Ági Karády-műsorával érkezik, de fellép a Ripoff Raskolnikov Band, Tompos Kátya és Takáts Eszter is - sorolta.



Az idén fennállásának 50. évfordulóját ünneplő Kaláka együttes Huzella Péterrel és Mikó Istvánnal kiegészülve ad nagyszabású koncertet.



A fesztiválhoz kapcsolódik egy budapesti Jankovics Marcell-kiállítás is, ahol a művész magyar népmesék ihlette rajzait láthatja a közönség, de egy iskolai rajzpályázat kiállítása is megtekinthető lesz, amelynek kiírására a gyerekek a Kaláka által is megénekelt versek illusztrációival nevezhettek.



A részletes program a fesztivál honlapján érhető el.



MTI