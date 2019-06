Egerben újra Habis László a kormánypártok polgármesterjelöltje

2019. június 14. 15:35

Egerben a 13 éve polgármesterként tevékenykedő Habis Lászlót indítja az őszi önkormányzati választáson a Fidesz-KDNP-pártszövetség - jelentette be pénteki sajtótájékoztatóján Nyitrai Zsolt, a Fidesz választókerületi elnöke.

Eger és térsége országgyűlési képviselője emlékeztetett arra, hogy az európai parlamenti választáson rekordrészvétel mellett a Fidesz-KDNP-pártszövetség rekordgyőzelmet aratott; az egri választókerület mind a 47 szavazókörében a Fidesz-KDNP nyert.



"Az egri polgárok amellett, hogy a biztonságra voksoltak, arra is szavaztak, hogy ne torpanjunk meg, és folytatódjék az a fejlődés, ami elkezdődött" - jelentette ki Nyitrai Zsolt.



A kormánypárti politikus szerint az önkormányzati voksoláson az egri polgároknak két világkép között kell választaniuk: a Fidesz-KDNP képviselte folyamatos fejlődés és a Jobbik, s "csatolt részei" által megtestesített tehetetlenség és cselekvőképtelenség között.



Októberben arról kell dönteni, hogy a 13 éve tartó egyértelmű fejlődési úton menjenek tovább a dolgok, ami Habis László nevéhez köthető, vagy azon, amit az ellenzék, a Jobbik és "csatolt részei" fémjeleznek "az általuk most is alkalmazott rombolással, riogatással és hangulatkeltéssel" - hangsúlyozta Nyitrai Zsolt.



Habis László polgármester arról beszélt, hogy a város soha nem látott módon fejlődik. Szakmai tapasztalata, illetve az országgyűlési képviselővel, valamint a kormánnyal való jó együttműködés lehet a garancia a további fejlődésre - mondta.



A polgármester az M25-ös gyorsforgalmi út befejezését, valamint a már elnyert több tízmilliárd forintos fejlesztés megvalósítását nevezte programja legfontosabb részének. Megkezdődött egy új elkerülő út építésének előkészítése is - közölte az egri városvezető.



Elmondta: a fiatalokkal való folyamatos párbeszéd, illetve a szépkorúakkal való törődés is fontos része a programjának. "Mindez természetesen az egriekért történik."



MTI