Elöregedő ciklon felhőzi be a Brit-szigeteket, itthon gomolyképződés

2019. június 14. 15:56

Időjárási helyzet Európában: A Brit-szigetek fölött egy elöregedő fázisban lévő ciklon okoz felhősebb időt elszórtan csapadékkal. Kissé keletebbre, a Baltikum és Lengyelország térségében is frontok alakítják az időjárást. Ezeken a tájakon az erőteljesebb gomolyfelhő-képződés mellett intenzívebb záporok, zivatarok is kialakulnak.



Mindeközben Délkelet-Európában, nagyjából a Riga-Prága-Zágráb vonaltól keletre, délkeletre igen száraz és meleg az idő. A sok napsütés mellett inkább csak a délutáni órákban pattannak ki helyenként záporok, zivatarok. Ezeken a területeken az ilyenkor szokásosnál több fokkal melegebb az idő, a csúcshőmérséklet szinte mindenütt 30 fok felett, néhol 35, 36 fok körül alakul. Szárazföldünk többi részén ezzel szemben a maximum-hőmérséklet általában 30, az északi tájakon pedig inkább csak 20 fok alatt marad. A Kárpát-medence időjárásában szombat estig nem számíthatunk jelentős változásra, tovább folytatódik a hőség.

Előrejelzés az ország területére szombat estig: Estig főként az északkeleti, keleti tájakon lehet erőteljesebb a gomolyfelhő-képződés, és ott zápor, zivatar is kialakulhat, majd éjszaka feloszlanak a gomolyfelhők, és megszűnik a csapadék. Szombaton a sok napsütés mellett csak kevés gomoly-, illetve fátyolfelhőre számíthatunk, és legfeljebb egy-egy helyen alakulhat ki zápor, zivatar. A déli, délkeleti szél szombaton napközben elsősorban a Dunántúl északi tájain megélénkül, néhol megerősödik, de zivatarok környezetében átmenetileg viharos lökések is előfordulhatnak.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 17 és 23 fok között alakul, de néhol ennél pár fokkal hűvösebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 33 és 37 fok között várható.

MTI