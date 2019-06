Szentegyháza nyerte a tűzoltóvetélkedő hargitai szakaszát

2019. június 14. 16:09

A szentegyházi alakulat bizonyult Hargita megye legjobbjának az önkéntes tűzoltó-alakulatok számára rendezett vetélkedőn, amelyen 24 csíki, udvarhelyi és gyergyói csapat mérte össze tudását. A szentegyháziak pénteki győzelme az elismerés mellett azt is jelenti, hogy ők képviselhetik Hargita megyét a júliusi megyeközi szakaszon.



Az idén is összemérték tudásukat a Hargita megyei önkéntes tűzoltó-alakulatok, a több héten át tartó vetélkedő döntőjét és egyben megyei szakaszát pénteken tartották Csíkszentkirályon. Ezt megelőzően azonban külön-külön három helyi szakaszon is bizonyítaniuk kellett a csíki, udvarhelyi és gyergyói alakulatoknak. Az első megmérettetést május 29-én tartották Maroshévizen, ahol hét gyergyószéki alakulat versenyzett egymással: a gyergyótölgyesi, a gyergyóhollói, a vaslábi, a gyergyószárhegyi, a gyergyóvárhegyi, a salamási és a maroshévizi. Közülük végül a salamási alakulat bizonyult a legjobbnak, így ők jutottak be a megyei döntőbe.



A második helyi szakaszt június 11-én szervezték meg Szentegyházán nyolc udvarhelyszéki önkéntes tűzoltó-alakulat részvételével. Parajd, Kapolnásfalu, Korond, Homoródszentmárton, Oklánd, Máréfalva, Szentegyháza és Székelyvarság csapatai közül végül a házigazdák szerezték meg az első helyet. A csíkszéki helyi szakaszt csütörtökön tartották Csíkszentkirályon, itt kilenc alakulat, a csíkkarcfalvi, a csíkcsicsói, a csíkdánfalvi, a szépvízi, a csíkmadarasi, a csíkszentdomokosi, a csíkszentmártoni, a csíkszentkirályi és a madéfalvi mérte össze tudását. A vetélkedő Csíkszentmárton győzelmével zárult, így ők is bejutottak a pénteki döntőbe a másik két helyi szakasz győztese, Szentegyháza és Salamás mellett.



Az önkéntes tűzoltó-alakulatok számára rendezett vetélkedő megyei szakaszát szintén Csíkszentkirályon tartották. Amikor péntek délelőtt a helyi futballpályára érkeztünk, már elő voltak készítve a pályák a három különböző versenyszámhoz.



A vetélkedő megnyitóján az esemény szervezői, a Hargita Megyei Olt Sürgősségi Esetek Felügyelőségének, a Hargita Megyei Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek és Hargita Megye Tanácsának illetékesei, illetve Csíkszentmárton és Csíkszentkirály polgármesterei köszöntötték a versenyzőket. Mint elhangzott, példaértékű az önkéntesek munkája, hiszen köztudott, hogy a megyében mindenhol, összesen 67 településen működik önkéntes tűzoltó-alakulat, ami országos szinten is egyedinek számít. A vetélkedő célja éppen ezért többek között az volt, hogy tovább fejlesszék az önkéntes tűzoltók képességeit, illetve elősegítsék a szorosabb kapcsolat és együttműködés kialakítását az alakulatok között.



Ez pedig szemmel láthatóan sikerült is, hiszen a pénteki döntő jó hangulatban, kiegyensúlyozottan és nem utolsó sorban balesetmentesen zajlott. A versenyzőknek három próbát kellett teljesíteniük: először egy akadálypályán mérték össze tudásukat, ezt az egyéni próbát mindhárom csapatból többen is teljesítették; a második próba a staféta volt, itt csapatonként négy személy versenyzett egy 4x100 méteres pályán, minden száz méteren más feladatot kellett ellátniuk, ilyen volt például egy háztetőre való felmászás létrával vagy egy kisebb tűz kioltása poroltóval; az utolsó próba egy bevetési eszköz összeszerelése volt, amely során tömlőket kellett összeszerelniük a csapatoknak úgy, hogy a szivattyú elegendő nyomást biztosítson ezekbe.



Az, hogy jól dolgoztak-e, csak a legvégén derült ki, hiszen az utolsó percig kérdéses volt, hogy végül jön-e majd víz, vagy sem a tömlőkből. A csapatok azonban jól teljesítettek, mindhárom alakulatnak elsőre sikerült ez a próba is, a kérdés már csak az volt, ki mennyi idő alatt végzett a feladatokkal.



Az összesített eredmények alapján végül a salamási alakulat lett a harmadik, a második helyen pedig Csíkszentmárton csapata végzett. Így a megyei szakaszt a szentegyházi önkéntes tűzoltó-alakulat nyerte meg, akik továbbjutottak a július közepén Kézdivásárhelyen tartandó megyeközi szakaszra.



Iszlai Katalin

