A brit külügyminisztérium Iránt vádolja az Ománi-öbölbeli incidensért

2019. június 14. 21:30

A brit kormány által elvégzett vizsgálat alapján szinte biztosra vehető, hogy az iráni fegyveres erők egyik alakulata, az Iszlám Forradalmi Gárda hajtott végre támadást két olajszállító tartályhajó ellen - közölte pénteken a brit külügyminisztérium.

A londoni külügyi közlemény szerint nem hihető, hogy az Ománi-öbölben történt csütörtöki incidensért más állami vagy nem állami hátterű elkövető lehetne felelős.



A tárca szerint az utóbbi időben is volt példa tartályhajók elleni iráni támadásokra. Az Egyesült Arab Emírségek által vezetett vizsgálat arra a következtetésre jutott, hogy az emírségekbeli el-Fudzseira kikötője közelében május 12-én négy tartályhajó ellen elkövetett támadás mögött is fejlett eszközöket használó, állami hátterű elkövető állt, és London bizonyos abban, hogy e támadásért is Iránt terheli a felelősség - áll a brit külügyminisztérium pénteki nyilatkozatában.



Jeremy Hunt külügyminiszter a közleményben úgy fogalmazott: a legutóbbi támadások is a destabilizáló célú iráni megnyilvánulások mintáját követik, és súlyos veszélyt jelentenek a térségre.



Hunt szerint a polgári hajózás elleni támadások nemzetközi normákat sértenek, és alapvető fontosságú, hogy a tartályhajók és személyzeteik biztonságosan közlekedhessenek a nemzetközi vizeken.



A brit kormány nemzetközi partnereivel szoros együttműködésben keresi a feszültség enyhítését célzó diplomáciai megoldásokat - hangsúlyozta a pénteki közleményben a brit külügyminiszter.



MTI