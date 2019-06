Strache felesége képviselőjelöltként indul Ausztriában

2019. június 14. 22:13

Képviselőjelöltként indul az őszi parlamenti választásokon Ausztriában Heinz-Christian Strache volt alkancellár és egykori pártelnök felesége.

Philippa Strache az Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) színeiben indul a szeptember 29-ére tervezetett parlamenti választásokon. Jelölését a párt egyhangúlag elfogadta.



Philippa Strache neve a harmadik helyen szerepel az FPÖ bécsi listáján, erről az FPÖ bécsi elnöke, az osztrák főváros alpolgármestere, Dominik Nepp telefonon értesítette őt. A politikus arról tájékoztatott, hogy Philippa Strache elfogadta a felkérést, és örül a nagy feladatnak. A parlamentben a családok érdekeit képviseli, és állatvédelemmel is foglalkozik majd.



Heinz-Christian Strache várhatóan hétfőn jelenti majd be, elfogadja-e mandátumát az Európai Parlamentben. A volt alkancellár, aki a májusban nyilvánosságra hozott, Ibizán készült videófelvételek miatt kényszerült lemondásra, a 42. helyen szerepelt pártja, az Osztrák Szabadságpárt EP-listáján; korábban pártvezetőként jelképesen választotta magának az utolsó helyet. Lemondása után már nem volt módja arra, hogy töröltesse nevét a listáról.



Ausztriában a szavazásra jogosultaknak lehetőségük van arra, hogy a pártok mellett politikusra is voksoljanak az Európai Parlamenti választásokon; a szavazólapon a párt neve mellett egy üres rubrika található, ahova a választópolgár beírhatja annak a politikusnak a nevét, akit az általa választott pártból szívesen látna Brüsszelben az Európai Parlamentben. A volt alkancellár 45 000 preferenciális szavazatot kapott az Európai Parlamenti szavazás során, így lehetősége van arra, hogy mandátumot kapjon az Európai Parlamentben.



A gazdasági és korrupciós ügyekben illetékes osztrák ügyészség (WKStA) csütörtökön hűtlen kezelés gyanúja miatt indított vizsgálatot Heinz-Christian Strache ellen

A WKStA szerint vizsgálatok folynak Johann Gudenus lemondott szabadságpárti frakcióvezetővel szemben is, illetve további ismeretlen tettesek ellen "különböző társulási formákban" elkövetett hűtlen kezelés miatt.



Az Osztrák Néppárt és az FPÖ koalíciójának felbomlásához vezető kormányválság május 17-én robbant ki Ausztriában, miután két német lap nyilvánosságra hozott egy, az akkori alkancellárt, Heinz-Christian Strachét, a kormánykoalíciós FPÖ azóta lemondott elnökét és Johann Gudenust, a párt szintén lemondott frakcióvezetőjét súlyosan kompromittáló videofelvételt.



Strache az Ibizán készült rejtett kamerás felvételen magát egy orosz oligarcha unokahúgának kiadó nővel tárgyalt, akinek párt- és médiatámogatásért cserébe zsíros állami megbízásokat ígért.



MTI