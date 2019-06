Még egy szlovén bankot vásárolna fel az OTP

2019. június 16. 10:03

Újabb bankot venne Szlovéniában az OTP, ezúttal az ország harmadik legnagyobb piaci szereplőjére, az Abanka megvásárlására jelentkezett be. A távirati iroda helyi forrásokra hivatkozó tudósítása szerint az OTP mellett az Apollo amerikai befektetési alap is tett ajánlatot. Az információk alapján mindkét pályázó nagyjából 400 millió eurót (mintegy 130 milliárd forintot) ajánl az Abankáért, de az Apollo ajánlata a magasabb. Mindkét ajánlattevőnek van már bankja Szlovéniában, az OTP épp májusban lépett be az ország piacára, miután megvette a negyedik legnagyobb bankot, az SKB-t.

A rossz hitelállománya alatt roskadozó Abanka százszázalékos állami tulajdonban áll azóta, hogy 2014-ben állami tőkeinjekciót kapott az összeomlás elkerülésére. Az állami segítségnyújtáshoz szükség volt az ­Európai Bizottság engedélyére. A tőkeinjekció jóváhagyásának az volt a feltétele, hogy a bankot 2019 közepéig el kell adni.

A privatizációért felelős állami vagyont kezelő szlovén állami holding várhatóan hétfőn hoz döntést arról, hogy kinek adja el az Abankát, ezt követően kérheti a kormánytól a megerősítést a tranzakció végrehajtására. Az utóbbi hetekben azonban egyes kormánykoalíciós pártok kétségüknek adtak hangot az Abanka eladásáról, és még mindig nem világos, hogy értékesítik-e a pénzintézetet. A szlovén köztelevízió arról számolt be, hogy szabálytalanságok történhettek a szlovéniai bankok átalakításakor 2013-ban és 2014-ben.

