Újabb aknagránátos támadás érte az egyik török megfigyelőpontot

2019. június 16. 12:47

Néhány nap elteltével egy újabb török megfigyelőpontot ért aknagránátos támadás a szíriai kormányerők által ellenőrzött térségből az északnyugati Idlíb tartomány úgynevezett feszültségcsökkentési övezetében - közölte a török védelmi minisztérium vasárnap.

A közlemény ezúttal is szándékosnak nevezte a támadást, amely az előzőhöz hasonlóan az övezeten belülről, Tall Bazan térségéből érte a kilences számú török megfigyelőpontot. A létesítményben és a felszerelésben kisebb károk keletkeztek. A támadásra a török hadsereg a helyszínen állomásozó nehézfegyverzettel válaszolt a tárca szerint.

A török védelmi minisztérium először csütörtökön jelentette be, hogy 35 aknagránátot lőttek ki a Bassár el-Aszad szíriai elnök híveinek fennhatósága alatt álló Asz-Sariah környékéről a tízes számú megfigyelőállásra. Akkor három katona megsebesült.

Mevlüt Cavusoglu török külügyminiszter csütörtöki ankarai sajtótájékoztatóján az esetre reagálva jelezte: amennyiben a támadás folytatódik, Törökország megteszi a "szükséges" lépéseket.

Az orosz védelmi minisztérium csütörtöki közleménye szerint harci repülőgépeik Ankara kérésére csapást mértek Idlíb tartományban militánsoknak azokra az állásaira, ahonnan tüzérségi eszközökkel lőtték a török hadsereg megfigyelőpontját.

A támadások nem sokkal azután kezdődtek, hogy orosz kezdeményezésre, török közvetítéssel szerdán teljes tűzszünetről szóló megállapodás lépett életbe az idlíbi feszültségcsökkentési övezet területén.

Míg Moszkva a damaszkuszi vezetést támogatja a szíriai polgárháborúban, Ankara a mérsékelt ellenzékiek oldalán áll. Törökország és Oroszország tavaly szeptemberben a kazah fővárosban arról állapodott meg, hogy Szíria északnyugati részén egy 15-20 kilométeres sávban demilitarizált övezetet alakítanak ki, elválasztva a kormányerőket a felkelőktől. A zóna magában foglalja a lázadók utolsó bástyájának számító Idlíben kívül a szomszédos Latakia, Hama és Aleppó tartomány egyes részeit is. A török hadsereg 12 megfigyelőpontot állított fel a térségben. Noha bizonyos előírásokat az egyezményt követően sem tartottak be a szemben álló felek, és rendszeresek voltak a fegyveres provokációk is, április végéig viszonylagos béke uralkodott az övezetben.

A szíriai elnök márciusban leszögezte, hogy kész akár erővel is visszavenni a különböző ellenzéki milíciák fennhatósága alatt álló területeket, majd a kormányerők és a velük szövetséges orosz csapatok április végén offenzívát indítottak Idlíbben és Hamában. Idlíb nagy részét és a vele szomszédos Aleppó, Hama és Latakia tartomány egy részét a Haját Tahrír as-Sám (HTS) szélsőséges iszlamista ernyőszervezet tartja uralma alatt. A HTS élén a Dzsabhat Fatah es-Sám dzsihadista csoport áll, amely korábban an-Nuszra Front néven az al-Kaida szíriai ága volt.

MTI