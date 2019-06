A brit nagykövet cáfolta, hogy bekérették az iráni külügyminisztériumba

2019. június 16. 16:05

Nagy-Britannia teheráni nagykövete vasárnap közölte, hogy maga kért sürgős találkozót az iráni külügyminisztériumban az Ománi-öbölben történt olajszállító tartályhajók elleni támadás ügyében, és nem pedig bekérették őt, ahogyan azt az iráni média előző nap jelentette.

„Érdekes. És újdonság számomra” – írta Rod Macaire nagykövet Twitter-üzenetében.

„Én kértem sürgős találkozót a külügyminisztériumban tegnap, és teljesítették kérésemet. Nem kérettek be” – tette hozzá.

Az IRNA állami hírügynökség szombati jelentése szerint a tárca bekérette a brit nagykövetet az után, hogy Londonban bejelentették, hogy vizsgálataik szerint szinte biztosra vehetően az iráni fegyveres erők egyik alakulata, az Iszlám Forradalmi Gárda hajtott végre támadást két olajszállító tartályhajó ellen az Ománi-öbölben csütörtökön.

A hírügynökségi jelentése szerint a brit nagykövettel folytatott megbeszélésen Teherán élesen tiltakozott az ellen, hogy Nagy-Britannia „vakon és sietve követi” az Egyesült Államokat az Irán elleni vádaskodásban. A perzsa állam egyúttal követelte, hogy London „korrigálja” álláspontját.

A londoni külügy előző napi közleménye szerint nem hihető, hogy az Ománi-öbölben történt csütörtöki incidensért nem Irán, hanem más állami vagy nem állami hátterű elkövető lehetne felelős.

Mohamed bin Szalmán szaúdi koronaherceg vasárnap szintén Iránt okolta a támadásért egy pán-arab napilapnak nyilatkozva.

Szalmán szerint Irán szándékosan támadta meg a tartályhajókat, amely közül az egyik japán volt, Abe Sinzo japán miniszterelnök teheráni látogatása idején. A trónörökös a nemzetközi közösséget felszólította arra, hogy határozottan lépjen fel Iránnal szemben.

Korábban Mike Pompeo amerikai külügyminiszter is Iránt tette felelőssé a tartályhajókat ért incidensért, majd Donald Trump amerikai elnök a Fox televíziónak adott telefoninterjújában is Iránt okolta. „Irán tette ezt, ez látszik abból is, hogy ott a hajójuk” – hangoztatta Trump.

A két tartályhajó nem messze az iráni partoktól sérült meg az Ománi-öbölben. Beszámolók szerint több robbanás történt a fedélzeten, és mindkét hajón tűz ütött ki.

Lángok a „Front Altair“ nevű hajón Foto: Uncredited / dpa

MTI