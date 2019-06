Kásler: Kultúrtörténeti programokkal mutatkozott be a pápának a magyarság Csíksomlyón

2019. június 17. 11:41

Kultúrtörténeti rendezvényekkel, néprajzi és hagyományőrző előadásokkal mutatkozott be a június elején Csíksomlyóra látogató Ferenc pápának a magyarság Erdélyben – emelte ki Kásler Miklós, az M1 hétfő reggeli adásában.

„Úgy gondolom, hogy az eredeti célkitűzéseket sikerült megvalósítani, a pápa felé tudtuk közvetíteni azt, amit szerettünk volna, és az ottani emberek is érezték a magyar együvé tartozást” – hangsúlyozta az emberi erőforrások minisztere. Felidézte, hogy június 2. és 8. között hét magyarországi színházi társulat előadásait láthatta a közönség Erdélyben, a Magyarságkutató Intézet pedig hét városban összesen 144 előadást tartott a magyar történelemről, kultúráról, régészetről és művészettörténetről. A zarándokutak mentén négy színpadot állítottak fel, amelyeken helyi előadók, csángók, székelyek és erdélyi magyarok produkcióit láthatták az érdeklődők.

A magyar népi kultúrát számos produkció mutatta meg Csíksomlyó 60 kilométeres körzetében a Kaszaj egyesület és a Hagyományok Háza, valamint a Petőfi Irodalmi Múzeum szervezésében – fűzte hozzá. A miniszter elmondta, hogy átadtak a pápának egy magyar és olasz nyelvű, képekkel illusztrált bőrkötéses albumot is, amely a magyar boldogok és szentek történetét mutatja be. A miniszter a műsorban beszélt a múlt héten megalakult Közép- és Kelet-európai Onkológiai Akadémiáról is. Kiemelte, hogy a húsz ország részvételével létrejött nemzetközi tudós testület összefogja az onkológia területén meglévő tudásanyagot, amelyet megosztva jelentős lépés érhető el a megelőzésben és a kezelésben.

MTI