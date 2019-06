Hivatalos: Böde aláírt régi-új klubjához

2019. június 17. 11:59

A labdarúgó NB I-ben szereplő Paksi FC hivatalos oldalán jelentette be, hogy Böde Dániel visszatér a klubhoz. A Ferencvárostól távozó támadó három évre írt alá. „Örülök, hogy pont került az átigazolás végére. Ismert közegbe boldogan térek haza, és nagyon várom már, hogy megkezdjük a felkészülést. Szeretnék minél jobb eredményeket elérni a csapattal, valamint természetesen vannak egyéni céljaim is, de azokról most még nem szeretnék beszélni” – nyilatkozta Böde Dániel a kötelező papírok aláírását követően.

A 32 éves, 25-szörös magyar válogatott támadó korábban éveken keresztül alapembernek számított a zöld–fehéreknél, ám Szerhij Rebrov érkezésével ez megváltozott, 23 bajnokin 950 percet volt a pályán, így a jövője is kérdésessé vált. A Ferencváros bajnokavató fiesztáján gyakorlatilag búcsúbeszédet mondott, s bár hozzátette, hogy nem száz százalék a távozása, egyre többet lehetett hallani arról, hogy visszatér a Pakshoz, míg végül június 6-án egy interjúban elköszönt, egyúttal elárulta, hogy valóban korábbi csapatánál folytatja. Böde Dániel 2012-ben szerződött a Ferencvároshoz. A klubnál eltöltött hét éve alatt 237 tétmérkőzésen 103 gólt szerzett – a bajnokságban 200 meccsen 89-et, 2016-ban a gólkirályi címet is megszerezte.

A bajnoki címet, a magyar Ligakupát és a Szuperkupát két-két alkalommal, míg a Magyar Kupát háromszor hódította el a csapattal, amelynél igazi közönségkedvenc lett az évek alatt.