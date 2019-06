Apró lépést tehet a Vatikán a nős férfiak pappá szentelése felé

2019. június 17. 16:53

Egyes dél-amerikai peremvidékeken olyannyira aggasztó a paphiány, hogy októberben asztalra teszi a kérdést a Vatikán. Egyes amazóniai (brazíliai) peremvidékeken az aggasztó paphiányra válaszul engedélyezheti nős férfiak pappá szentelését a Vatikán - írja a CNN.

A kérdésről egy háromhetes októberi szinóduson lesz szó; miközben megerősítik, hogy a cölibátus, vagyis a papi nőtlenség ajándék az egyháznak, egyes őslakos közösségek köztiszteletben álló vénei esetében, várhatóan felvetül majd, hogy az ő esetükben lehetségessé váljon a pappá szentelés házasemberként is. Az erről szóló előkészítő dokumentum hétfőn látott napvilágot.

Erről az engedményről Ferenc pápa egyébként már több interjúban is beszélt korábban. A dokumentum felhívja a figyelmet arra is, hogy ez az engedmény nem ugyanaz, mint már felszentelt papoknak megengedni a nősülést, erről jelenleg szó sincsen. A szinódus során a nők egyházi szerepvállalásáról is szót ejtenek majd, de környezetvédelmi kérdéseket is az asztalra tesznek.

InfoStart