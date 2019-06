Ifj. Lomnici: Az Európai Tanácsnak kell „hordania a nadrágot” az unióban

2019. június 17. 17:04

Európa jövője szempontjából kiemelten fontos, hogy az uniós kormány- és államfők fóruma, vagyis az Európa Tanács (ET) „hordja a nadrágot” az unióban – mondta ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász az M1 aktuális csatorna hétfői műsorában. Hangsúlyozta, jelenleg a dominanciáért komoly harc folyik az ET és az Európai Bizottság között.

Az alkotmányjogász a Fidesz jövőbeli európai uniós politikájáról azt mondta, Magyarországnak fontos, hogy erős nemzetállamként önálló döntéseket hozhasson, és, hogy a V4-ek stabil és egyenrangú partnere legyen a továbbiakban is. Emlékeztetett: vasárnap volt a 30 éves évfordulója Orbán Viktor Hősök terén elhangzott beszédének, amikor Magyarországot egy független, keményen antikommunista, szuverenista országként határozta meg. Orbán Viktor miniszterelnök ezt a politikát próbálja az unióban is tovább vinni – vélekedett. Megjegyezte: az unió vezetésére nehéz olyan politikust találni, aki képviselné a magyar álláspontot is, hiszen a kezdetekhez hasonlóan még mindig Németország, Franciaország és a Benelux államok próbálják vezetni az Európai Uniót.

Lomnici Zoltán hangsúlyozta: nemcsak a magyarok, Európa érdeke is, hogy az öt uniós vezetőből legalább egy migrációellenes legyen, tartsa fontosnak a keresztény Európát és az államok szuverenitását, valamint az önálló gazdaságok védelmét szolgáló döntéseket is elfogadja.

MTI