Porosenko ellen fordult Volodimir Hrojszman ukrán miniszterelnök

2019. június 17. 23:40

Erős bíráló szavakkal illette egy tévéműsorban Volodimir Hrojszman ukrán miniszterelnök Petro Porosenko nemrég leköszönt államfőt, volt párttársát, akiről egyebek között azt mondta, hogy nem volt meg benne a szándék a rendvédelmi szervek, köztük az ügyészségek, a vámszolgálat és az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) megreformálására, ami miatt neki kormányfőként "ellenséges környezetben" kellett dolgoznia.

Hrojszman az ICTV televízió egy vasárnap esti műsorában, amelyből hétfőn idézett az ukrán sajtó, reményét fejezte ki, hogy az új államfő, Volodimir Zelenszkij majd megreformálja ezeket a rendvédelmi szerveket, s azokba új emberek kerülnek majd be, akik megfelelő környezetet biztosítanak a gazdaság működéséhez. Mint kifejtette, annak érdekében, hogy befektetéseket eszközöljenek Ukrajnában, szükség van az állami költségvetés bevételének növelésére a gazdaság "kifehérítésével", a csempészet elleni küzdelem fokozásával. Hozzátette, hogy erre viszont nem volt meg az akarat Porosenkóban.

Hrojszman ezen kívül azt is kijelentette: ideje a "régi pártoknak" - mint amilyen Petro Porosenko Blokkja és a Julija Timosenko volt kormányfő vezette Haza (Batykivscsina) - a múltba veszniük, és a július 21-i parlamenti választások nyomán új erőknek kell a törvényhozásba kerülniük, olyanoknak, mint Zelenszkij Nép Szolgája (Szluha Narodu) és Szvjatoszlav Vakarcsuk rockénekes Hang (Holosz) nevű pártjának, illetve nem utolsó sorban a május végén általa alapított Ukrán Stratégiának. A felmérések alapján a Hrojszman által felsorolt pártok mindegyikének van esélye bejutni a parlamentbe, kivéve saját pártját, amely népszerűségben egyelőre még csak a közelébe se került az ötszázalékos bejutási küszöbnek.

Hrojszman kijelentéseire hétfőn a Porosenko tulajdonában lévő Prjamij televízióban reagált Irina Herascsenko parlamenti alelnök, akit az előkelő harmadik helyen szerepel a volt államfő Európai Szolidaritás néven újjáalakult pártjának választási listáján. Mint Herascsenko fogalmazott, úgy tűnik, elindult a "casting" a miniszterelnöki posztért, pedig a versenyt még meg sem hirdették, de "egyes politikusok máris elvesztették a méltóságukat és a józan eszüket".

Szemére vetette Hrojszmannak, hogy "elárulja" azt a pártot, amelynek politikai karrierjét köszönheti, s amelynek listáján 2014-ben parlamenti mandátumhoz jutott, s megjegyezte, hogy ez nem felel meg sem az európai kultúrának, sem az európai gyakorlatnak. Szavai szerint már száz évvel ezelőtt is a személyes ambíciók és a széthúzás miatt veszítette el Ukrajna a függetlenné válás esélyét.

Zelenszkij május 20-i beiktatási beszédében, amelyben közölte, hogy feloszlatja a parlamentet, lemondásra szólította fel Hrojszmant és kormányát, méghozzá bíráló szavak kíséretében. Ezután a miniszterelnök be is nyújtotta lemondását, ráadásul a közte és Zelenszkij között fennálló "nézeteltérésekre" hivatkozva, ám a parlament - amely eddig az új elnök egyetlen előterjesztését sem szavazta meg - nem támogatta a kabinet menesztését sem, így az továbbra is hivatalban van.

MTI