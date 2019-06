Rendőrök vigyázzák a kérészek táncát a Tiszán és mellékfolyóin

2019. június 18. 12:13

Fokozottan ellenőrzik a kérészek biztonságát tiszavirágzás idején. A tiszavirág (Palingenia longicauda) védett kérészfaj, természetvédelmi értéke egyedenként tízezer forint.

A Tiszai Vízi Rendészeti Rendőrkapitányság természetvédelmi őrökkel, a polgárőrség vízi tagozatával és halászati őrökkel közösen folyamatosan és visszatérően ellenőrzi a területet - tájékoztatta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság kedden az MTI-t.



A közlemény szerint a kérészek már csak a Tiszán és egy-két mellékfolyóján, főként a Körösön lelhetők fel. A természet védelméről szóló törvény kimondja: tilos a védett állatfajok elpusztítása, engedély szükséges a gyűjtésükhöz, a befogásukhoz, a birtokban tartásukhoz is.



A védett rovarok elpusztítója szabálysértést követ el, és 150 ezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható.



Természetkárosítást is elkövethet, aki a rovarok telepét károsítja meg vagy jelentős mennyiségű egyedet gyűjt - írták. Felelnie kell annak is, aki a rajzásba kisgéphajóval belehajt és megzavarja, elpusztítja a kérészeket - közölte a rendőrség.



A Jász-Nagykun-Szolnok megyei folyószakaszon ezen a héten várható a tiszavirágzás.

MTI