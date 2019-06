Intergalaktikus utazás kalandkeresőknek a Múzeumok Éjszakáján!

2019. június 18. 15:44

Egy éjszakára a Magyar Nemzeti Múzeum olyan galaxissá változik, ahol az elmúlt évezredek kultúrái egy időben nyitják ki időkapujukat a kalandvágyó látogatók számára. Lépjünk ki saját jelenünkből és stoppoljunk az emlékezet kanyargós útjain! - írta a Gondolának a Magyar Nemzeti Múzeum.



A gyerekek és felnőttek számára egyaránt izgalmas programok már kora délután elkezdődnek a Múzeum körúton: a kalandorokat 15 órától archeozoológus és régész várja emberi és állati csontokkal, szerepjátékkal Az ősök kincsei – kincskeresés és kódfejtés címmel. Aki teljesíti a feladatokat és összegyűjti a pecséteket a régészeti kiállításban, az kipróbálhatja magát a „poncolás” mesterségében is.



De nem muszáj ilyen távoli időbe utaznunk! Elég, ha csak 30 évvel tekerjük vissza az világegyetem óráját, és máris a rendszerváltás időszakában találjuk magunkat. A Nemzeti Múzeum KÖZÖS IDŐNK – 1989 kampánya azokat szólítja meg, akik az örökkévalóságra (azaz a múzeumok gondos őreire) szeretnék bízni rendszerváltós emlékeiket. A Nemzetiben egész éjjel várják az utazásokkal, stoppolással kapcsolatos tárgyakat, szuveníreket!



Egészen más perspektívából tekint az utazásra, a helyváltoztatásra a Nemzeti Múzeum erre az alkalomra létrehozott pop-up kiállítása. A Kupolacsarnokban felállított CIPŐPIRAMIS nemcsak a női cipődivatra reflektál, hanem Körtvélyes Évára, az ELITE magazin, Magyarország első életmódmagazinjának alapítójára emlékeztet. A 2018-ban elhunyt neves újságíró fantasztikus ruhatárát a Magyar Nemzeti Múzeum gyűjteménye örökölte.



Mint minden évben, az idei Éjszakán is főszerepet kapnak az intézmény új kincsei és friss kutatásai. A történeti, régészeti előadások, különleges tárlatvezetések mellett az MNM HAUL vloggerei most is megmutatják, milyen tárgyakkal gyarapodott a szezonban a Nemzeti Múzeum. Láthatóak a legújabb ötvöstárgyak, a Történeti Fényképtár darabjai és az 1989-es felhívásra eddig beérkezett tárgyak. A Múzeumok Éjszakájának visszatérő főszereplői, a RÉGÉSZETI HELYSZÍNELŐK is újra akcióba lépnek: A transzcendencia anatómiája címmel az emberiség természetfelettivel való kapcsolatáról mesélnek őseink csontjain keresztül, segítségül hívva az antropológiát és az irodalmat.



A Múzeumok Éjszakáján nem csupán a régészek hagyják ott a lelőhelyeket a színpad kedvéért, hanem a színészek is a kiállításokat választják a világot jelentő deszkák helyett! Az ismeretlen Görgei című kiállításban Görgei Artúr életének titkai, részletei Für Anikó, Rába Roland, Kiss-Végh Emőke és Ördög Tamás előadásával fűszerezett színházi tárlatvezetésen tárulnak fel.



Krapek címmel pedig a Zabhegyezőből ismert 16 éves Holden most a Magyar Nemzeti Múzeum Lapidáriumában keresi a húgát. És beszél. Magáról, a világról. A helyspecifikus monodrámában, amelyet Salinger kultikus regénye inspirált, Georgita Máté Dezső kelti életre a főszereplő fiút.



A nyár este komoly- és könnyűzenei programokat is kínál. A díszteremben Felix Mendelssohn dallami csendülnek fel a Con Spirito Oktett tolmácsolásában, miközben Rubin Eszter Árnyékkert című regényéből hangzanak el részletek az írónő előadásában. A Múzeumkertben felállított színpad a könnyebb műfajé, fellép a Shaibo, a Pankastic!, Pálinkás Gergely és zenekara, valamint Zolbert - tájékoztatta a Gondolát az MNM.

gondola