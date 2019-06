Miniszterelnökség: Karácsony ismét bizonyította alkalmatlanságát

2019. június 18. 18:54

Karácsony Gergely ismét bizonyította alkalmatlanságát - áll a Miniszterelnökség MTI-hez eljuttatott keddi, Karácsony Gergely, az MSZP-Párbeszéd főpolgármester-jelöltje és Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke közös sajtótájékoztatójára reagáló közleményében.

Karácsony Gergely és Szabó Tímea azt sem tudja, hogy a megállapodás, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök és Tarlós István főpolgármester kötött 2018 novemberében, összesen több mint 1000 milliárd forintnyi fejlesztést jelent Budapestnek - írták.



Szabó Tímea kedden azt mondta: pártja átfogó költségvetési módosító javaslatot nyújt be, továbbá beterjeszt egy "Budapest-csomagot" is 160 milliárd forint értékben. Karácsony Gergely a költségvetésben 85 milliárd forintot a lakhatásra csoportosítana át, 70 milliárdból részben a budapesti közösségi közlekedés finanszírozását oldaná meg, intenzív zöldterület-fejlesztésre 4 milliárdot fordítana, 3 milliárdból pedig bizonyos fővárosi színházakat támogatna.



A Miniszterelnökség erre reagálva úgy fogalmazott: "Karácsony Gergely polgármesterként még Zugló pénzügyeit sem tudja rendben tartani, a kerület gazdálkodása botrányoktól hangos, de már a főváros terhére költene el felelőtlenül százmilliárdokat".



A 2020-as költségvetés a családok költségvetése, így a budapesti családok életminőségének javításához és a főváros beruházásaira is biztosítja a szükséges forrásokat. A kormánynak az a meggyőződése, hogy Magyarország csak akkor lehet komoly ország, ha a fővárosa is komoly dolgokra vállalkozik - olvasható a közleményben.



Hozzátették: a cél, hogy "2030-ra Budapest az egyik legélhetőbb és legbiztonságosabb nagyváros legyen Európában, ennek érdekében a városvezetés és a kormány továbbra is közösen dolgozik a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsában Budapest építésén".

MTI