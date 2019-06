Ekkora árvíz még sosem volt Csíkszentmártonban

2019. június 18. 20:02

Hatalmas pusztítást okozott a hétfői vihar több csíki településen, a leginkább érintett községek Csíkbánkfalva és Csíkszentmárton voltak. Utóbbi esetében több százezer lejes kár keletkezett: számos pincét öntött el a víz, kerítések, hidak, gazdasági épületek és személyautók rongálódtak meg, illetve a 123-as jelzésű megyei út aszfaltburkolatát szintén elmosta az ár több szakaszon is.



Apokaliptikus látvány és hangulat fogadott Csíkszentmártonban kedd délben, ahol éppen a hétfő éjszaka pusztító vihar nyomait próbálták eltakarítani a helybéliek, a hivatásos- és önkéntes tűzoltók, illetve az egyéb hatóságok illetékesei. A vihar több csíki települést is érintett, a legnagyobb pusztítást Csíkszentmártonban okozta, de Csíkbánkfalvát sem kímélte.



Hatalmas mennyiségű víz zúdult Alcsíkra



A hétfő délutáni és esti vihar következtében hatalmas mennyiségű víz zúdult Alcsíkra. Sok helyen a késő esti órákban is vízátfolyások nehezítik a közlekedést – jelezte kollégánk. Jelentős a kár. Alina Maria Ciobotariu, a Hargita megyei tűzoltóság szóvivőjének elmondása szerint a hétfő éjjel lehulló csapadék mennyisége meghaladta a 35–40 litert négyzetméterenként, ehhez ráadásul erős széllökések és villámlás is társult.



A hivatásos tűzoltókat többször is riasztották az éjszaka folyamán: Bánkfalván két, Szentmártonban pedig hét pincéből szivattyúzták ki a vizet. Utóbbi településen két, villanyvezetékekre dőlt fa miatt is közbe kellett lépniük. Kedden aztán visszatértek a helyszínre, hogy ismét segédkezzenek a víz szivattyúzásában, hiszen a község két helyszínén, Csekefalva környékén és az Úzvölgye felé vezető utcában szinte nem is volt olyan gazdaság, amelyet ne öntött volna el az ár.

Úzvölgye felé...



Gergely András csíkszentmártoni polgármester érdeklődésünkre elmondta, még tart a kárfelmérés, ezért pontos számadattal nem tud szolgálni, annyi azonban biztos, hogy több százezer lejes kár keletkezett. A községvezető szerint ehhez fogható árvíz sohasem volt korábban a településen. Súlyos károkat okozott az áradás Csíkszentmárton községben Az 123-as jelzésű megyei út aszfaltburkolata is megrongálódott a hétfő esti áradás következtében, ugyanakkor az Úzvölgyébe vezető úton is nehézkesen lehet közlekedni az út rongálódása miatt – számol be közleményben Hargita megye tanácsának sajtószolgálata.



Több száz gazdaság érintett, pincéket, házakat öntött el az ár, amely mindent magával sodort, ami az útjába került. Ottjártunkkor láthattuk, hogy az út mentén egyebek mellett ruha- és bútordarabok, háztartási eszközök, betongyűrűk, sőt egy megrongálódott utcai postaláda is hevert. Rengeteg mezőgazdasági terület került víz alá, az erős áradás pedig a háziállatokat sem kímélte: számos baromfi pusztult el, tetemeik zsákokba szedve sorakoztak a háztartásoknál.



A nagy mennyiségű csapadék a kisebb hidakat is elsodorta, támfalakat mosott alá és a 123-as jelzésű megyei út aszfaltburkolatát is megrongálta. Emellett több személyautóban is kárt tett az ár, olyan járművet is láthattunk, amelynek hátsó része egy beszakított útkorlátra akadt fel, az elejét pedig a feltört aszfalt rongálta meg.



A községben hétfőn rengetegen dolgoztak azon, hogy amennyire lehet, visszaálljon a rend: szinte minden gazdaságnál szivattyúztak, a hordalékot pedig erőgépekkel hordták ki az udvarokról és az úttestről.



Hidat mosott el az ár



Csíkbánkfalván valamivel enyhébb vihar söpört végig hétfő éjszaka, a kár azonban ott is százezer lej köré tehető – tudtuk meg György Józseftől, Csíkszentgyörgy község polgármesterétől. Mint mondta, a Szentegyházas-patak völgyében lévő Adorján-fürdő felé vezető hidat elmosta az ár, a betonelemek belezuhantak a patakba. Ezáltal járhatatlanná vált, ami azért is jelent problémát, mivel ez az egyetlen út vezet a fürdő irányába, amelyet így autóval egyáltalán nem lehet megközelíteni. A polgármester szerint elsősorban ennek a javítására fognak minél előbb megoldást találni, illetve amint visszahúzódik a patak a medrébe, és felszárad az út, azonnal elkezdik az útjavítási munkálatokat is, amelyekre szintén szükség van három-négy szakaszon is. A Szentegyházas-patak és a Martonos-pataka kiöntése a híd és az útburkolat megrongálása mellett a bánkfalvi gazdaságokban is károkat okozott, több pincét, udvart öntött el az ár.

Iszlai Katalin

szekelyhon.ro