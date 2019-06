Magyar bankok osztályzatait javította a Moody's

2019. június 18. 21:29

A nemzetközi hitelminősítő kedd este Londonban bejelentette, hogy a K&H Bank hosszú távú forintbetét-besorolását az eddigi "Baa2"-ről egy fokozattal "Baa1"-re emelte, és az osztályzat kilátását az eddigi pozitívról stabilra módosította.

A cég egyidejűleg megerősítette a K&H Bank "Baa3/Prime-3" hosszú és rövid távú devizabetét-osztályzatait, valamint a "Prime-2" rövid távú forintbetét-osztályzatot.



A Moody's ugyanilyen döntéseket hozott az Erste Bank Hungary (EBH) hasonló szintű besorolásairól.



A hitelminősítő mindkét bank esetében mindenekelőtt azzal indokolta az osztályzatjavításokat, hogy a problémás kinnlevőségek csökkenése révén folytatódik a két pénzintézet pénzügyi mérleghelyzetének erősödése.



A Moody's adatai szerint a K&H Bank nem teljesítő követelésállomány-rátája a bruttó kinnlevőség-portfolión belül 2018 végéig 4,3 százalékra süllyedt az egy évvel korábbi 5,2 százalékról. A bank fedezeti rátája ugyanebben az időszakban jelentősen, 47 százalékról 67 százalékra javult, és most már jórészt megfelel a hasonló besorolási kategóriában nyilvántartott magyar bankok értékeinek.



A hitelminősítő mérsékelt további javulást vár a K&H eszközminőségében, és megítélése szerint ezt a folyamatot segíti a továbbra is pozitív, bár lassuló növekedéssel jellemzett magyarországi makrogazdasági környezet.



A Moody's várakozása az, hogy a magyar hazai össztermék (GDP) az idén 3,8 százalékkal növekszik reálértéken a tavaly mért 4,9 százalékos bővülés után.



A cég kiemelte, hogy a felminősítés tükrözi a K&H tőkehelyzetének javulását is.



A Moody's adatai szerint a bank teljes tőkemegfelelési mutatója 2018 decemberéig 17,1 százalékra emelkedett az egy évvel korábbi 16,3 százalékról, és ebben a K&H erőteljes nyereségessége, mérsékelt eszközállomány-bővülése és a zéró tavalyi osztalék volt a fő tényező.



Az Erste Bank Hungary felminősítéséhez fűzött elemzésében a Moody's szintén hangsúlyozta, hogy csökkent a bank problémás kinnlevőségállomány-rátája, amely decemberben 5,1 százalék volt az egy évvel korábbi 5,6 százalék után.



A fedezeti ráta 64 százalékra csökkent ugyan a 2017 végén mért erőteljes, 87 százalékos szintről, ám még így is jórészt összhangban van a hasonló besorolási kategóriában nyilvántartott magyar bankok értékeivel - áll a Moody's elemzésében.



A hitelminősítő adatai szerint az EHB Tier 1 szintű tőkemegfelelési mutatója decemberben 18,2 százalék volt az egy évvel korábbi 15,9 százalék után, jelezve a bank tőketartalék-helyzetének szilárdulását.



A Moody's várakozása szerint ugyanakkor a tőkehelyzet gyengülhet a jelentős osztalékfizetések és a mérséklődő nyereségesség miatt.



A Moody's a magyar bankrendszer egészére pozitív kilátást tart érvényben, immár három éve.



A pozitív kilátás legutóbbi megerősítéshez fűzött elemzésében a cég kiemelte, hogy várakozása szerint a magyar gazdaság élénk aktivitásának környezetében a magyar bankrendszer hitelkihelyezésének értéke 2019 egészében 10 százalék körüli ütemben növekedhet a 2008-as pénzügyi válságot követő évek visszaesése után.



A Moody's a magyar államadósság-kötelezettségeket a befektetési ajánlású kategória alapszintjén, "Baa3" besorolással tartja nyilván, stabil kilátás mellett, vagyis ugyanolyan szinten, mint a K&H és az Erste hosszú távú, kedden megerősített devizabetét-besorolásait.



A másik két piacvezető globális hitelminősítő, a Standard & Poor's és a Fitch Ratings ugyanakkor az idén felminősítette Magyarországot, egyaránt "BBB" szintre javítva a magyar államadós-osztályzatokat az addigi "BBB mínusz"-ról.



A Moody's jelenlegi magyar besorolása a Fitch és az S&P módszertanában "BBB mínusz"-nak - vagyis e két cég előző magyar szuverén osztályzatának - felel meg. A Moody's így a másik két globális hitelminősítőnél egy fokozattal alacsonyabb besorolást tart érvényben Magyarországra.



MTI