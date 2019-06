„Az ellenzék már csak egyre idiótább performanszokkal tud politizálni”

2019. június 19. 17:57

A Hír TV Keménymag című műsorának legfrissebb adásából izgalmas, intim részleteket tudhattak meg a nézők a legesélyesebb előválasztási jelölt programjából. Élőben kapcsolták a nemzetközi sajtótájékoztatót, ahol történelmi bejelentésre készült a Keménymag által támogatott főpolgármester-jelölt jelölt. És amíg az ő útját virágokat dobáló kisgyermekek szegélyezték, a többi előjelölt barátságának erdejében elszaporodtak a vaddisznók. Legalábbis ez derült ki abból a vitából, ahol az ellenzéki főpolgármester-választási szappanopera még éppen meg nem sértődött szereplőit kérdezte Gulyás Márton.

A műsorvezető Velkovics Vilmos állandó vendégei – Apáti Bence, a Magyar Nemzet főmunkatársa, Jeszenszky Zsolt „politikai hobbista”, Dezse Balázs, a PestiSrácok.hu újságírója – ezúttal sem fogták vissza magukat. A műsorban megismerhették a legbefogadóbb, legesélyesebb emlőválasztási jelölt programját, amely bálnákat telepítene a Dunába, megtudhatták mit olvasott Gyurcsány Ferenc az újabb dolgos Könyvhét alkalmából, megismerkedhettek baloldal posztmodern Houdinijével, aki, ha lát egy kaput, rögtön odaláncolja magát.

A Keménymag adása ezúttal rendhagyó módon csak egy vendéggel – a stúdióban ülő Jeszenszky Zsolttal – kezdődött. A műsor főpolgármester-jelöltje, Dezse Balázs a Bayer-show vendégeként a minap ismertette programját, azt a részletet is felidézték, amint „szeretné a céltalan sétálgatást megszüntetni a városban”.

Pár percre rá már Dezse Balázs valódi, nemzetközi sajtótájékoztatóját játszották be, ahol a jelölt megköszönte a támogatást és az eddig összegyűlt nulla aláírást.

– Nagy biztonsággal mondhatom, hogy jól haladunk, mi vagyunk a többség. Buda Pestért, Pest Budáért, Pest Pestért, Buda Budáért! Köszönöm szépen!” – zárta a sajtótájékoztatóját a Keménymag főpolgármester-jelölt jelöltje, akinek Velkovics Vilmos szerint „sikerült ösvényt vágnia a mellébeszélés bozótjában”.

A Keménymag rövid bejátszás erejéig felvillantotta az ellenzéki főpolgármester-jelöltek vitáját, ahol Kálmán Olga a kamerák kereszttüzében tromfolt vissza Karácsony Gergelynek. Erre reagálva Apáti Bence megjegyezte:

– Kálmán Olga tényleg nagyon-nagyon jót mondott a Karigerivel kapcsolatban. Csak annyi ezzel az egyetlen baj, hogy mi ezt már nagyon sokszor elmondtuk.

– Én leragadtam a Kerpel-Fronius Gábor programjánál. Azt mondja, hogy a lakások 30 százalékát féláron az önkormányzatoknak kellene adni. Én sokkal jobbat tudnék, és javaslom is neked Balázs, hogy ezt emeld be a programodba. Szerintem a lakástulajdonosok a saját lakásuk 30 százalékát adják át most rögtön az önkormányzatoknak, és oda költözzön be valaki, szociális alapon – fogalmazott Jeszenszky Zsolt.

A Kálmán Olga programját bemutató kampányfilmhez Dezse Balázs csak annyit fűzött hozzá, hogy neki már kétoldalnyi programja is van, ami Kálmánétól pont két oldallal több.

A Keménymag főpolgármester-jelölt jelöltjét támogatandó Pósa Károly elkészítette Dezse Balázs és titkos rajongója, Demszky Gábor karikatúráját:

