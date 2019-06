A raktárakban is gond a vasárnap

2019. június 20. 11:39

A jövő heti VKF-ülésen napirendre kerülhet a rövidített vasárnapi nyitvatartásról szóló egyeztetés, amelyhez a munkavállalói oldal egységes javaslatát fogalmazná meg a Munkástanácsok konföderáció. Úgy tudjuk, az áruházláncok között nehezen születik konszenzus az önkorlátozás mértékéről, holott a piaci szempontok is az észszerű változást sürgetnék, mert nemcsak a boltokban, hanem a logisztikai bázisokon is problémás a vasárnapi munkaszervezés. Az egyik gazdaságkutató cégnél már tárgyalnak a lakossági felmérés körülményeiről.

A jövő héten dönthetnek a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fórumának (VKF) tagjai arról, hogy mikor kezdődhetnek az érdemi tárgyalások az áruházak vasárnapi nyitvatartásának rövidítését célzó munkavállalói javaslatról. Eközben az egyik gazdaságkutató cégnél már megkezdődtek a tárgyalások a kérdés felmérésére a piacon és a lakosság körében – tudta meg a Magyar Nemzet.

Palkovics Imre, a Munkástanácsok konföderáció elnöke lapunkkal közölte: levélben kezdeményezte a VKF munkavállalói oldalát képviselő tagszervezeteknél, hogy a cégek felé közös kezdeményezésként jelenítsék meg a kereskedelmi dolgozók 90 százaléka által támogatott javaslatot.

– Előzetesen már látható, hogy a bolti alkalmazottak nagyon nagy része üdvözölné a vasárnapi munkavégzés rövidülését, a családi körben töltött hosszabb szabadidőt. Mivel a bérek jelentősen emelkedtek mostanra, mára kevesebb áruházi dolgozó számára létfontosságú, hogy a hét végi pihenését munkára áldozza, felértékelődött a családban töltött idő – vélekedett.

Az elnök jelezte, hogy a Magyar Szakszervezeti Szövetség részéről várható pozitív válasz, együttműködésre hajlanak a közös kezdeményezés kapcsán, a Liga konföderáció viszont még hezitál, piaci szempontból ugyanis nem feltétlenül ért egyet az önkorlátozással. Emlékezetes, a Gaskó István vezette Liga Szakszervezetek és a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége 2015 tavaszán az Alkotmánybírósághoz fordult a vasárnapi zárvatartás miatt, mondván, a piacnak nem volt elegendő ideje a felkészülésre.

A két szervezet több tízezres utcára kerülő munkavállalói tömeget és a kereskedők várható milliárdos veszteségeit vizionálta a boltzár következtében, amikor a vasárnapi munkavégzés korlátozása ellen lépett fel. Az aggodalmakra utóbb rácáfoltak a piaci folyamatok, így mára a minden területen növekvő forgalomban a munkaerőhiány okozta ­anomáliák orvoslására keresnének közös megoldást az érintettek.

A rövidebb nyitvatartás az árufeltöltés körülményeit is optimalizálná Fotó: Éberling András

Palkovics Imrétől azt is megtudtuk, hogy a háromoldalú konzultációs fórum tagjaként a kormány képviseletében Bodó Sándor foglalkoztatáspolitikáért és vállalati kapcsolatokért felelős államtitkár jelezte, hogy érdeklődéssel várja a fölvetéssel kapcsolatos egyeztetéseket, amelyet támogatólag, de jogszabály-módosítási szándék nélkül követ a kormányzat, és alapvetően a vásárlók, a munkavállalók és a piaci szereplők közös érdekeit szem előtt tartó egyezséget szorgalmaznak, amennyiben komoly szándék mutatkozik az önkéntes változtatásra.

Úgy tudjuk, az önszabályozáson alapuló közös megállapodás legnagyobb akadálya egyelőre az lehet, hogy ugyan nem hivatalos fórumokon valamennyi piacvezető cég támogatja, de minimum nem ellenzi a nyitvatartás rövidítésének gazdaságos megoldását, az üzleti információk miatt azonban nyilvánosan egyik áruházlánc sem kíván belemenni a részletekbe. Emiatt várathat magára a munkáltatói oldal konszenzusos álláspontja.

Holott az egyik áruházlánc neve elhallgatását kérő középvezetője lapunknak elmondta: a késő estig tartó vasárnapi nyitvatartás a nagy cégeknél a nem kellő számú dolgozói állomány miatt a logisztikai folyamatok lebonyolításában is gyakran jelent komoly kihívást. Mint mondta, nem csupán az eladótérben, hanem a helyi és a központi raktárakban is nehézkes a vasárnapi munkaszervezés, mert kevés a fizikai és a szakképzett dolgozó, akik közül sokan az egész heti hajtás után már nem vállalnak hét végi túlórát.

Tipikus probléma, hogy a központi árukészletet tároló logisztikai bázisokon vasárnaponként kevés a targoncás, a sofőr, a raktáros, az árut válogató komissiózó a munkaterületeken, ami miatt a cégek a saját logisztikájukon keresztül is nehezebben tudják megszervezni a szállítást a raktár és egy adott bolt között. ­Emiatt is szükséges lehet a vasárnapi üzemelés újragondolása a vállalati vezető szerint, ami ráadásul az eladótér vasárnapi bezárása utáni feladatok, például a hétfői nyitásig szükséges árufeltöltés ­körülményeit is optimalizálná.

