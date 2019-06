Dobrev Klára: Egyetlen politikai ellenfelem van, Orbán Viktor

2019. június 21. 00:47

A csütörtöki Egyenes beszéd vendége volt Kálmán Olga, elmondta, nem is beszéltek Kálmán Olgával arról, mi lesz, ha rosszul szerepel a főpolgármester választáson. Szerinte egy ekkora város vezetőjének fel kell ismernie a problémákat és meg kell tudnia szervezni egy politikai közösséget.

Dobrev Klára elsőként Gulyás Gergely szavaira reagált, aki azt mondta, hogy a DK legszélsőségesebb párt és ezt akkor is így gondolta, amikor a Jobbik még erős volt. Szerinte a DK-nak egy nagyon erős programja van és ők a legnagyobb ellenpontjai Orbán Viktor politikájának. Hozzátette, hogy ők állnak a legjobban ellen annak, amit a miniszterelnök ezzel az országgal tenni akar. Azzal, amit ők csinálnak, ahogy kihúzzák Magyarországot az Európai Unióból, azzal szemben lenni és megőrizni Magyarországot egy európai, demokratikus országnak, az az egyik legfontosabb feladat és bárhogyan is minősíti őt Gulyás Gergely, akkor is ezt fogja csinálni.

Arra, hogy Gulyás Gergely szerint Tarlósnál senki nem érhet el többet a kormánynál, úgy reagált, meg kell nézni, mit ért el Tarlós István. "Jobb lett az oktatás, az egészségügy, vagy tisztábbak lettek az utcák? Tarlós István a maga bólogató módján semmit nem tudott elérni." - fogalmazott a DK EP-képviselője.

"Amikor erővel találkozott a Fidesz, akkor lehetett valamit elérni. Az új főpolgármesternek az lesz a legfontosabb feladata, hogy Budapestet közösséggé formálja, hogy a tömeg elérjen valamit, különben ugyanúgy kiszárítja a kormány és Orbán Viktor a fővárost, mint eddig."

Hozzátette, hogy egy főpolgármesternek az a dolga, hogy megértse a feladat lényegét és nagyon határozottan és keményen tudjon dönteni és a döntés mögé szervezzen egy politikai közösséget. “Úgy érzem, megmozdultak az emberek, úgy érzik, hogy van tétje és értelme a választásnak és ez nem csak Budapestre, hanem az egész országra vonatkozik.”

Arra a felvetésre, hogy Gyurcsány Ferenc nem mondott kategorikus nemet arra, hogy 2022-ben Dobrev Klára miniszterelnök-jelölt lehet, azt mondta, hatalmas energiával és ambíciókkal vetette bele magát néhány hete a politikába.

“Engem most nagyon lelkesít, hogy lehet Orbán ellen erőt mutatni Európában, itthon pedig megszervezni a választókat.”

“Ami lenyűgöz, az az a törekvés, hogy minden politikai formációnak hasonló súlya legyen az Európai politikában. Nagyon sok olyan ellensúlyt állítottak fel Európában, hogy hiába nyer valaki nagyon, ne legyen óriási fölénye az Európai Parlamentben.”

Mint fogalmazott, a magyar politikának az egyik legfontosabb pontja, hogy milyen lesz a viszonyunk az Európai Unióval. A hazai politikát egyáltalán nem hagyta el - erősítette meg Dobrev Klára. A Demokratikus Koalíció politikusainak célja és feladata, hogy ne engedjék meg, hogy Orbán Viktor tovább rombolja Magyarország hírét Európában. “Ez az őrület, ami itt uralkodik, az nem egyenlő az országgal.”

A közeli jövővel kapcsolatban annyit mondott, hogy pénteken Kálmán Olgával kampányolnak majd. Benne látja azt az embert, akinek van olyan ereje és kiállása, hogy eredményeket tudjon elérni és aki mögé oda lehet szervezni a választók tömegét, aki meg tudja szervezni a közösséget.

Arról, hogy beszéltek-e arról Kálmán Olgával, hogy mi lesz, ha nem sikerül jó eredményt elérnie a választáson, kategorikusan nemmel válaszolt. Mélységesen hisz abban, hogy főpolgármester lesz. Kálmán Olga szerinte nem ilyen ember, ő most vállalt egy feladatot és kőkeményen azon dolgozik, hogy mindezt megvalósítsa.

Tarlós István nyilatkozatára válaszolva azt mondta, nem hiszi el, hogy őrület lenne például, hogy a budapesti tömegközlekedés javuljon, légkondicionált legyen a metró és ne fojtsa meg a budapesti színházi életet a TAO-pénzek elosztása. “Igaz, hogy most a Fidesz 40 százalékot kapott a Fidesz Budapesen, de ha így folytatjuk, egy év múlva már csak 30 százalékon, aztán már csak 25 százalékon és így tovább. Csak így lehet legyőzni a Fideszt - fogalmazott Dobrev Klára.

Egyetlen politikai ellenfelem van, Orbán Viktor.

atv.hu