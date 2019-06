Erdogan sorsáról is döntenek holnap

2019. június 22. 14:06

Másodszorra is nekifutnak holnap Isztambulban a főpolgármester-választásnak, a megismételt voksolás pedig elemzők szerint egyúttal arra nézve is iránymutató lesz, hogy Recep Tayyip Erdogan elnök bebetonozottnak hitt hatalmát felváltja-e a változás szele a török belpolitikában. A Boszporusz-parti metropolisz ugyanis nem csupán az ország legnagyobb, 15 milliós városa, de egyúttal kereskedelmi központja is, ráadásul a török államfő is innen indult a nagypolitikába.

Amikor Erdogant 1994-ben megválasztották Isztambul főpolgármesterének, úgy fogalmazott: „aki Isztambulban nyer, az egész Törökországban nyer”. A máig sokat idézett mondat pedig teljesen új értelmet nyert az idén március 31-i helyhatósági választások után: ekkor az Erdogan mögött álló kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) nem csupán a fővárost, Ankarát veszítette el, de a stratégiai fontosságú Isztambulban is alulmaradt a legfőbb ellenzéki tömörüléssel, a kemalista, világias Köztársasági Néppárttal (CHP) szemben.

A CHP fő ellenzéki jelöltje, Ekrem Imamoglu korábban Isztambul Beylikdüzü városrészének polgármestereként tevékenykedett. A várost 15 éve irányító AKP-ra mért márciusi győzelme országos népszerűséget hozott neki, és ahogy a Reuters megjegyzi, sokan Erdogan lehetséges fő kihívóját látják benne. A védjegyévé vált, keret nélküli szemüvegéről ismert 49 éves politikus egyébként a márciusi voksolást megelőző kampányában mellőzte Erdogan bírálatát, és a város ­útjait szegélyező „Minden rendben lesz!” feliratú óriásplakátjaival került inkább a köztudatba.

Ugyanakkor miután – a kormánypárt kérelmének eleget téve – a Legfőbb Választási Tanács semmisnek nyilvánította az eredményt és elrendelte a főpolgármester-választás megismétlését, Imamoglu az Igazságtalan és törvénytelen szlogennel indult harcba újra a szavazatokért, utalva arra is, az újabb voksolást szerinte homályos érveléssel rendelték el.

A két jelölt, az ellenzéki Ekrem Imamoglu és a kormánypárti Binali Yildirim vitáját követik egy vízipipabárban. Márciusban már összecsaptak Fotó: Reuters

Ellenfele, Binali Yildirim hosszú ideje Erdogan jobbkeze: egykor az ország közlekedési minisztereként, majd miniszterelnökként és házelnökként is szolgált. Erdogan a márciusi voksolás előtt teljes mellszélességgel állt ki Yildirim mellett, ám az utóbbi hetekben szokatlan módon háttérbe húzódott, így inkább utóbbi került az előtérbe.

Elemzők úgy értékelik, Imamoglunak új politikai pályafutás kezdetét jelentené egy második győzelem. Noha a felmérések most vasárnapra is szoros eredményt várnak – márciusban mindössze 13 729 szavazattal előzte meg az AKP jelöltjét a mintegy tíz és fél millió választásra jogosult polgár lakta városban –, a közvélemény-kutatások túlnyomó többsége Imamoglu győzelmével számol. Az elmúlt években arról is sokat spekuláltak, hogy az AKP néhány prominens politikusa a párttól való elszakadásra, illetve egy új tömörülés létrehozására tenne kísérletet a közeljövőben. Szakértők szerint pedig a kormánypárt esetleges újabb isztambuli kudarca felgyorsíthatja az ilyesfajta törekvéseket.

