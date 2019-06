Megkezdődött Isztambulban a megismételt főpolgármester-választás

2019. június 23. 08:49

Megkezdődött vasárnap reggel Isztambulban a megismételt főpolgármester-választás. A szavazóhelyiségek helyi idő szerint nyolc órakor nyíltak (közép-európai idő szerint reggel 7 órakor).

A szavazást azért ismétlik meg, mert a március 31-i helyhatósági választáson született szoros ellenzéki győzelmet a kormánypárt szabálytalanságokra hivatkozva megtámadta, az illetékes hatóság pedig helyt adva a fellebbezésnek a főpolgármester-választás eredményét érvénytelenítette. A kerületi polgármesterekre és a városi tanács összetételére vonatkozó szavazást ugyanakkor nem rendezik meg újra.



A választópolgárok száma a metropoliszban 10 millió 561 ezer. Az urnák helyi idő szerint délután 17 órakor zárulnak. Az első részeredmények kora este várhatók.



A voksolásnak a török és a nemzetközi közvélemény egyaránt nagy jelentőséget tulajdonít, miután úgy tűnt, hogy a Recep Tayyip Erdogan török elnök vezette iszlamista-konzervatív kormánypárt márciusban, 15 év után először elveszíti a legnépesebb város vezetését. Elemzők főként az egyre romló gazdasági helyzettel magyarázták ezt.



Márciusban a fő ellenzéki párt, a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) színeiben induló Ekrem Imamoglu mindössze 13 ezer 700 szavazattal előzte meg az Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) jelöltjét, Binali Yildirimet. Később a hatalmon lévő AKP sorozatos fellebbezései nyomán a Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) a jogosulatlanul kijelölt számlálóbizottsági elnökökre és az érvénytelen számlálólapokra hivatkozva semmissé nyilvánította az eredményt. A lépés nemzetközi bírálatot is kapott.



Yildirim mostani kampányának középpontjában azok az infrastrukturális fejlesztések álltak, amelyeket korábban közlekedésügyi miniszterként, illetve miniszterelnökként valósíttatott meg Isztambulban.



Imamoglu, aki az elmúlt hónapokban az ismeretlenségből vált egyszerre a változás jelképévé, "forradalmat" hirdetett a demokráciáért, és arra a sérelmére próbálta ráirányítani a figyelmet, miszerint győzelme ellenére visszavették tőle a polgármesteri címet.



A kampányban az utolsó héten Erdogan is aktívan részt vett. Élesen támadta Imamoglut, egy alkalommal "béna kacsának" nevezte, amiért a városi tanács kormánypárti többsége miatt amúgy is meg lenne kötve a keze.



A közvélemény-kutatások a mostani választásra még ha a márciusinál kevésbé is, de ugyancsak kiélezett versenyt jósolnak. A felmérések túlnyomó többsége Imamoglu "szűk többséget elérő" győzelmével számol.



A választás kimenetelében kulcsszerep jut a kurdoknak, miután ők teszik ki a nagyváros lakosságának 15 százalékát, és márciusban - az előző évek gyakorlatával ellentétben - sokuk vagy Imamoglura szavazott, vagy otthon maradt. A kurdbarát Népek Demokratikus Pártja (HDP) vezetése a napokban közölte: Imamoglut támogatja.

MTI