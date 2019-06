Ötvenezer migráns kaphatna névtelen betegkártyát Berlinben

2019. június 23. 10:11

A Migrációkutató Intézet kutatója arra a veszélyre hívta fel a figyelmet, hogy a berlini szenátus azt fontolgatja, ötvenezer illegális bevándorlónak adna egészségügyi ellátást biztosító névtelen betegkártyát.

Vargha Márk vasárnap az M1 aktuális csatornán azt mondta, ez az ellátás Berlinben másfélmillió euróba kerülne.



Problémának nevezte azt is: az egészségügyi dolgozókat arra kényszerítik, ne jelezzék az idegenrendészeti hatóságnak, hogy az ellátásra jelentkezőnek nincsenek dokumentumai.



A migrációval kapcsolatban beszélt arról is, hogy az illegális bevándorlók okmányok nélkül érkeznek a görög szigetekre, ezért akár éveket is ott töltenek, mire véget ér a menekültügyi eljárásuk. Az érintett öt szigeten a táborokban túlzsúfoltság van, és a lakosság is érzi a következményeket: nő a bűnözés, romlik a kórházi ellátás, és akadozik az ivóvízellátás is.

MTI