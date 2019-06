Halász: Hadházy külföldre juttatta magyarok adatait

2019. június 23. 13:25

Hadházy Ákos politikai haszonszerzés érdekében külföldre juttatta magyarok adatait - mondta a Fidesz-frakció szóvivője vasárnapi debreceni sajtótájékoztatóján.

Halász János emlékeztetett: a kormánypártok ez elmúlt napokban többször is felszólították Hadházy Ákos független országgyűlési képviselőt, hogy válaszoljon az európai uniós ügyészséghez csatlakozást sürgető aláírásgyűjtése során felmerült aggályokra.



Elsősorban arra a kérdésre várnak választ, hogy kikhez kerülhettek magyar állampolgárok adatai. "Az ellenzéki képviselő sumákol, nem képes érdemi válaszokat adni" - fogalmazott a frakciószóvivő, aki szerint ez azt bizonyíthatja, hogy Hadházy politikai haszonszerzés érdekében külföldre juttatta azokat az adatokat, amelyekhez az aláírásgyűjtés során jutott hozzá.



"Egy homályos adatkezelő segítségével több százezer magyar állampolgár adata kerülhetett illetéktelen külföldi kezekbe, és ez felháborító" - hangoztatta Halász János, hozzátéve, a kudarccal végződött aláírásgyűjtést a baloldali pártok - különösen az MSZP és a Momentum - is támogatták.



Hangsúlyozta: már a kezdetektől fogva gyanús volt, hogy valójában adatbázis-építés és politikai haszonszerzés állhat a háttérben, és az ügy kapcsán további aggályok is felmerülnek.



"A Fidesz teljességgel elfogadhatatlannak tartja, hogy Hadházy politikai haszonszerzés céljából külföldre juttatta magyarok adatait" - közölte Halász János.

MTI