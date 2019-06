Az Irán elleni lépésekről tárgyal Jeruzsálemben John Bolton

2019. június 23. 14:18

Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági tanácsadója, John Bolton Irán elleni lépésekről tárgyal Jeruzsálemben Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel - jelentette a Jediót Ahronót című újság honlapja, a ynet vasárnap.

"Ne tévesszük össze az óvatosságot a gyengeséggel" - nyilatkozta Bolton az utolsó pillanatban leállított amerikai támadással kapcsolatban Netanjahuval tarott közös sajtótájékoztatóján. Az amerikai elnök pénteken maga jelentette be, hogy Irán elleni támadást tervezett, és azt csupán percekkel a csapásmérés előtt állította le.



Bolton és Netanjahu együtt találkozik Nyikolaj Patrusevvel Oroszország nemzetbiztonsági tanácsadójával is, és a ynet szerint felajánlják neki Bassár el-Aszad szíriai elnök elismerését, cserébe "az irániak eltávolításáért" Szíriából.



Bolton elmondta, hogy a találkozó alkalmat teremt az Egyesült Államok, Izrael és Oroszország közötti együttműködés erősítésére, és bejelentette, hogy Donald Trump amerikai elnök várhatóan hamarosan találkozik Vlagyimir Putyin elnökkel Japánban.



"Irán nukleáris fegyvereket szeretne előállítani, és a forradalmi gárda erejét fejleszti"- mondta Bolton. "Rakétákat és fegyvereket szállít Irakba, Szíriába, Libanonba, Jemenbe és Afganisztánba, valamint továbbra is agresszívan fenyegeti Izraelt és szövetségeseinket az Öböl-államokban. A jelek szerint Irán nem olyan ország, amely a békét keresi" -tette hozzá az amerikai nemzetbiztonsági tanácsadó.



"Szombat este szankciókat vezettünk be - és remélem hamarosan jó hírek fognak érkezni. Iránnak soha nem lesz nukleáris fegyvere sem Amerika, sem a világ más országai ellen "- hangsúlyozta Bolton Jeruzsálemben.



Netanjahu megköszönte Boltonnak a látogatást, ostorozta Irán "agresszív magatartását" a térségben, s kiemelte, hogy - mint fogalmazott - az Egyesült Államoknak nincs jobb barátja Izraelnél. Reményét fejezte ki, hogy a tárgyalások segítik a biztonság ügyét, és a stabilitás növelését.



A Jediót Ahronót szerint Jeruzsálem el kívánja kerülni azt a látszatot, hog Izrael készteti az Egyesült Államokat az Irán elleni katonai akcióra. Ezért is nagyon fontosnak tekinti, hogy a két ország teljes mértékben koordinálja a Teherán elleni lépéseket, különösen Irán szíriai megfékezésével kapcsolatban.

MTI