A következő napokban ismét melegszik az idő

2019. június 23. 14:41

A következő napokban kevesebb helyen várható csapadék. Sok lesz a napsütés és melegszik is az idő: a hét közepén már 35 fok is lehet, de a hétvégére több fokkal mérséklődik a kánikula - derül ki az Országos Meteorológiai Szolgálat országos, középtávú előrejelzéséből, amelyet vasárnap juttattak el az MTI-hez.

Hétfőn a déli és délkeleti megyékben felhősebb idő várható, ott csak kevés napsütés lehet, és elsősorban arrafelé kell további záporokra, zivatarokra számítani. Másutt a gomoly- és fátyolfelhők mellett többórás napsütésben lehet bízni, és csak kevés helyen lehet csapadék. A szél megélénkül, északkeleten és zivatarok környezetében erős széllökések is előfordulhatnak. A legalacsonyabb hőmérséklet 14-19, a legmagasabb 26-31 fok között várható.



Kedden túlnyomóan napos idő várható, de néhol előfordulhat zápor, zivatar. A minimumhőmérséklet 15-20, a maximumhőmérséklet 29-33 fok között valószínű.



Szerdán derült, napos, csapadékmentes idő ígérkezik. A leghidegebb órákban 16-21 fok lesz. Napközben 30-35 fokig melegszik a levegő.



Csütörtökön kezdetben derült, napos idő várható, majd délutántól átmenetileg megnövekszik a felhőzet. Nagyobb eséllyel északon, északkeleten szórványosan zápor, zivatar is előfordulhat. Időnként megerősödik a szél is. A minimumhőmérséklet 16-22 fok között valószínű. A nappali maximumok 31-35 fok között alakulnak.



Pénteken napos idő várható, egy-egy futó záporon kívül számottevő csapadék nem valószínű, de gyakran megerősödik a szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 14-19, a legmagasabb 26-31 fok között alakul.



Szombaton és vasárnap napos időre lehet számítani, érdemi csapadék nem lesz. A minimumhőmérséklet szombaton 13-18, vasárnap 14-18 fok között valószínű. A nappali maximumok szombaton 24-29, vasárnap 25-29 fok között alakulnak - olvasható az előrejelzésben.

MTI