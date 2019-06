Rendben lezárult a megismételt isztambuli főpolgármester választás

2019. június 23. 16:13

Rendben, komolyabb incidens nélkül ért véget vasárnap Törökországban a megismételt isztambuli főpolgármester-választás. A szavazóhelyiségek helyi idő szerint 17 órakor (magyar idő szerint 16 órakor) zártak, a számlálóbizottságok megkezdték a voksok összesítését.

A választásra jogosultak száma 10 millió 561 ezer volt. Részvételi adatokat az illetékes hatóság napközben nem közölt.



A törvény értelmében magyar idő szerint 17 óráig a török sajtóban a szavazás eredményével kapcsolatban mindennemű hír, becslés és megjegyzés közlése tilos. Magyar idő szerint 17 és 20 óra kizárólag a Legfőbb Választási Tanács (YSK) által megosztott információk tehetők közzé. A jogszabály alapján az eredmények nyilvánosságra hozatala magyar idő szerint 20 óra után már nem tartható vissza. Az YSK ugyanakkor dönthet úgy, hogy már egy korábbi időpontban feloldja a korlátozást, ami rendszerint meg is történik.



A szavazást azért ismételték meg, mert a március 31-i helyhatósági választáson született szoros ellenzéki győzelmet a kormánypárt a számlálóbizottságokban és a számlálólapokon tapasztalható szabálytalanságokra hivatkozva megtámadta, az illetékes hatóság pedig helyt adva a fellebbezésnek a főpolgármester-választás eredményét érvénytelenítette. A kerületi polgármesterekre és a városi tanács összetételére vonatkozó szavazást ugyanakkor nem rendezték meg újra.



A voksolásnak a török és a nemzetközi közvélemény egyaránt nagy jelentőséget tulajdonít, miután úgy tűnt, hogy a Recep Tayyip Erdogan török elnök vezette iszlamista-konzervatív kormánypárt márciusban, 15 év után először elveszíti a legnépesebb város vezetését. Elemzők főként az egyre romló gazdasági helyzettel magyarázták ezt.



A hatalmon lévő Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) színeiben induló Binali Yildirim volt kormányfő, akit márciusban mindössze 13 ezer 700 szavazattal előzött meg a fő ellenzéki jelölt, a vasárnapi szavazás során újságíróknak azt mondta: előfordulhat, hogy a kampány során egyes választópolgárok csalódtak, a mai nap azonban annak az ideje, hogy magunk mögött hagyjuk a csalódottságot, és a jövőre összpontosítsunk.



A fő ellenzéki párt, a kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) jelöltje, Ekrem Imamoglu úgy nyilatkozott, hogy a mai nap Törökországban nemcsak a választás, hanem a demokratizálódási folyamatot ért törvénytelenségek helyrehozatalának a napja is. A kampányban használt mottóját hangoztatva hozzátette: a nap végén "minden nagyon szép lesz".



Recep Tayyip Erdogan török elnök sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy meg kellett ismételni a voksolást. Egyúttal meggyőződésének adott hangot arra vonatkozóan, hogy a választók a "legpontosabb" döntést hozzák.



A közvélemény-kutatások a mostani szavazásra még ha a márciusinál kevésbé is, de ugyancsak kiélezett versenyt jósolnak. A felmérések túlnyomó többsége Imamoglu "szűk többséget elérő" győzelmével számol.



MTI