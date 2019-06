Hidegörvény, gomolyfelhők, széllökések

2019. június 23. 16:16

Időjárási helyzet Európában: Közép-Európa fölött markáns magassági hidegörvény található, hatására az Alpok tágabb környezetében és a Kárpát-medence területén sokfelé alakulnak ki záporok, zivatarok helyenként felhőszakadás kíséretében. Intenzívebb cellákból 50-70 milliméteres csapadékösszegek is előfordultak az elmúlt 24 órában. Európa többi részén alapvetően eseménytelen, napos az időjárás, kivéve két területen; az Atlanti-óceán partvidékén egy hidegfront húzódik, arrafelé felhős, csapadékos az idő, valamint ugyancsak hidegfront húzódik a Kelet-európai-síkság középső része felett. A legmagasabb nappali hőmérséklet nagyjából a Madrid-Marseille-Firenze-Zágráb-Budapest-Szmolenszk vonaltól délre és keletre 30 fok felett alakul, sőt az Égei-tenger mentén 36, 37 fok is előfordul. Hétfő estig az előbb említett magassági hidegörvény dél, délkelet felé elhagyja a Kárpát-medence területét, így egyre szárazabb levegő áramlik majd hazánk fölé.

Előrejelzés az ország területére hétfő estig: Az éjszaka első feléig sokfelé kell záporokra, zivatarokra, helyenként esőre is számítani. Éjszaka ugyan egyre kevesebb helyen valószínű csapadék, de még a reggeli órákban is lehet helyenként, akkor már főként a déli megyékben zápor, zivatar. Hétfőn a déli és délkeleti megyékben felhősebb idő várható, ott csak rövid időre süthet ki a nap, és elsősorban arrafelé kell további záporokra, zivatarokra készülni. Másutt a gomoly- és fátyolfelhők mellett azonban többórás napsütés ígérkezik, és csak kevés helyen lehet csapadék. Az északi, északkeleti szél megélénkül, de északkeleten erős, zivatarok környezetében pedig viharos széllökések is előfordulhatnak.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 14 és 19 fok között alakul.



A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 26 és 31 fok között várható.



MTI