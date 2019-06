A német államfő a szélsőjobboldali terror veszélye miatt szorong

2019. június 23. 17:33

Soha többé nem szabad alábecsülni Németországban a szélsőjobboldali terrorizmus veszélyét - figyelmeztetett Frank-Walter Steinmeier német államfő vasárnap Kasselben, ahol a hónap elején meggyilkoltak egy magas beosztású helyi politikai tisztségviselőt, a hatóságok szerint szélsőjobboldali indíttatásból.

A szövetségi elnök a német hadisírokat - világszerte 46 országban mintegy 800 temetőt - gondozó Volksbund megalapításának 100. évfordulójára rendezett ünnepségen elmondott beszédében kiemelte, hogy a szervezet munkája sokkal több a sírápolásnál.



A Volksbund a múltból való közös tanulás helyeivé teszi a katonatemetőket, amelyekben "a sírok végtelen sora megmutatja, hogy hová vezet a diktatúra, a nacionalizmus és a rasszizmus".



A Volksbund ma már nem is csak katonatemetőkkel foglalkozik, munkájának központi fogalma a német háborús halott, ami a katonák mellett a civilekre, menekültekre és a holokauszt áldozataira is vonatkozik - tette hozzá Frank-Walter Steinmeier.



Kiemelte, hogy a szervezet "békepedagógiai" munkát végez, és erre nagyobb szükség van, mint eddig bármikor. Ezt jelzi a Kassel területi államigazgatási hivatal vezetője, Walter Lübcke halálának ügye is, amellyel kapcsolatban a hatóságoknak az a "szörnyű gyanúja, hogy egy, vagy akár több szélsőjobboldali által elkövetett politikai gyilkosság történt".



A legkevesebb 10 gyilkosságért, 3 robbantásos merényletért és 15 bankrablásért felelősnek tartott neonáci terrorista sejt, a Nemzetiszocialista Illegalitás (NSU) ügyére utalva aláhúzta: "a közelmúlt negatív példái nyomatékosan arra intenek, hogy soha többé ne becsüljük alá a szélsőjobbról érkező terror veszélyét".



Azzal kapcsolatban, hogy a Kereszténydemokrata Unióhoz (CDU) tartozó Walter Lübckét számos, köztük halálos fenyegetés is érte, amiért kiállt a Németországba érkező menedékkérők befogadása mellett, azt mondta, hogy a demokrácia fenyegetettségét mutató "vészjelzés", ha választott tisztségviselőket, polgármestereket és társadalmi munkában dolgozó helyi politikusokat "sértegetnek, fenyegetnek és tettlegesen megtámadnak".



Aki az erőszak eszközét alkalmazza a politikában, az "mindannyiunkra ráront, megtámadja demokráciánkat és jogállamunkat, ezért össze kell tartanunk és ki kell állnunk mindazok mellett, akik idejüket és erejüket áldozva dolgoznak a közösségért" - húzta alá Frank-Walter Steinmeier.



A szélsőjobboldali terrorizmus veszélyéről a következő héten jelennek meg friss adatok, amikor bemutatják a szövetségi alkotmányvédelmi hivatal jelentését a 2018-ban tapasztalt folyamatokról.



A terület egy kutatója, Daniel Köhler, a radikalizációval - szélsőségessé válás - és az úgynevezett deradikalizációval - a szélsőségesség megszüntetése - foglalkozó kutatóintézet (GIRDS) alapítója a napokban a Deutschlandfunk országos közszolgálati rádiónak nyilatkozva rámutatott, hogy a szélsőjobboldali terror nem kivételes jelenség Németországban.



Elmondta: az alkotmányvédelmi hatóságok jelentésein, bírósági ítéleteken, sajtóarchívumok és más források elemzésén alapuló adatai szerint 1971 óta 229 gyilkosság, 12 emberrablás, 174 fegyveres rablás, 123 robbantásos merénylet és 2173 gyújtogatás történt Németországban szélsőjobboldali politikai indíttatásból.

