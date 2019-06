Több megyében is településeket öntött el a víz

2019. június 23. 19:08

Az intenzív esőzés következtében több megyében is településeket öntött el a víz - hangzott el az M1 aktuális csatorna vasárnap esti Híradójában.

A hírműsor beszámolója szerint Borsod-Abaúj-Zemplén megyében volt olyan település, Borsodbóta, amelyet meg sem lehetett közelíteni.



Heves és Baranya megyében a legnagyobb a kár. A Heves megyei Egerszóláton udvarokba, pincékbe, házakba is betört a víz, több családnak el kellett hagynia otthonát. A Baranya megyei Kátolyon több tízmillió forint a kár, vannak házak, amelyek lakhatatlanná váltak.



Fejős Ádám meteorológus a Híradóban azt mondta: Tatán 24 óra alatt 73 milliméter eső esett, a havi átlag fele. Kiemelte azt is, hogy többfelé is mértek jelentős mennyiségű csapadékot, például Solton és Erdőteleken 66 milliméter, míg Szentkirályszabadján 64 milliméter eső esett egy nap alatt.



A meteorológus hozzátette: lassan mérséklődik a csapadék intenzitása. A következő 3-4 napban szárazabb idő várható.

MTI