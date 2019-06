Erdogan is gratulált a isztambuli főpolgármester-választás győztesének

2019. június 23. 20:49

Recep Tayyip Erdogan török elnök vasárnap a Twitteren gratulált a megismételt isztambuli főpolgármester-választás győztesének, az ellenzéki, kemalista Köztársasági Néppárt (CHP) színeiben induló Ekrem Imamoglunak.

Erdogan azt írta, hogy a mai napon ismét megnyilvánult a nép akarata. "Kívánom, hogy az eredmény Isztambul javára váljon" - tette hozzá. Egyúttal közölte: Törökország - ahogy eddig is - a demokráciát, a jogállamiságot, a békét, a jólétet, a stabilitást és az egységet szem előtt tartva folytatja útját. Hozzátette: Ankara mindenekelőtt a G20-csoport június végi oszakai csúcsértekezletére, majd azt követően a többi bel- és külpolitikai kérdésre összpontosít.



Az Anadolu török állami hírügynökség által, a szavazatok 99,37 százalékos feldolgozottságánál közölt adatok alapján Imamoglu 54,03 százalékkal vezet a kormánypárti jelölt, Binali Yildirim volt kormányfő előtt, aki 45,09 százalékon áll.



Előzőleg Yildirim is gratulált vetélytársának, és sok sikert kívánt neki a főpolgármesteri munkájához.



Az eredmény alapján úgy tűnik, hogy az Erdogan vezette török kormánypárt, az iszlamista-konzervatív Igazság és Fejlődés Pártja (AKP) 15 év után először veszíti el a legnépesebb város vezetését.



Imamoglu az elmúlt hónapokban az ismeretlenségből vált egyszerre a változás jelképévé, korábban a CHP színeiben Isztambul Beylikdüzü városrészének polgármestereként tevékenykedett. Vasárnap esti nyilvános felszólalásában hangsúlyozta: az eredménnyel új fejezet kezdődik a metropolisz életében. A szavazás hozzájárult az ország demokratizálódási folyamatához - húzta alá, hozzátéve, hogy a mai napon a 16 millió isztambuli megerősítette a demokráciába vetett hitét és az igazságba vetett bizalmát. Híveinek köszönetet mondva kijelentette: az egész világ szeme láttára védtétek meg Törökország becsületét.



Márciusban a fő ellenzéki párt, a CHP színeiben induló Ekrem Imamoglu mindössze 0,16 százalékkal, azaz mintegy 13 700 szavazattal előzte meg az AKP jelöltjét, Binali Yildirimet. Később a hatalmon lévő AKP sorozatos fellebbezései nyomán a Legfelsőbb Választási Tanács (YSK) a jogosulatlanul kijelölt számlálóbizottsági elnökökre és az érvénytelen számlálólapokra hivatkozva semmissé nyilvánította az eredményt. A lépés nemzetközi bírálatot is kiváltott.



A megismételt választáson jelenleg nagyjából 777 ezer szavazat a különbség a két fő esélyes között Imamoglu javára.



Erdogan a kampányban egy alkalommal "béna kacsának" nevezte Imamoglut, miután úgy vélte, hogy ha főpolgármester is lesz, a városi tanács kormánypárti többsége miatt meg lenne kötve a keze.



A kerületi polgármesterekre és a városi tanács összetételére vonatkozó szavazás eredménye március 31-ét követően véglegessé vált, azt a voksolást nem ismételték meg.



MTI