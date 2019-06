Demokrata párti jelölttel bővült az amerikai elnökjelölt-aspiránsok tábora

2019. június 23. 23:16

Joe Sestak volt képviselő személyében újabb demokrata párti jelölttel bővült az amerikai elnökjelölt-aspiránsok tábora.

A 67 éves Sestak - aki korábban Pennsylvaniát képviselte a szövetségi kongresszusban - a honlapján közzétett videóban jelentette be indulását vasárnap délután.





A politikus az "ország szolgálata iránti elkötelezettségét" hangoztatta, és emlékeztetett arra, hogy korábban 31 esztendőn keresztül a haditengerészetnél szolgált, háromcsillagos tengernagyként.



"Eljött az ideje, hogy visszaállítsuk Amerika vezető szerepét a liberális világban, de az iraki leckére emlékeznünk kell. Demokraták és republikánusok, akik megszavazták ezt a tragikus kalandot, bebizonyították, hogy kevéssé értenek ehhez, és soha nem tudják megoldani a problémákat, miközben a katonák képesek rá" - mondta a videón Sestak. Az iraki katonai beavatkozásról mindazonáltal azt mondta: igazolható és megelőző háború volt, amely később "szélesedő konfliktusba sodorta az Egyesült Államokat a Közel-Keleten, Afrikában és másutt is, mivel létrehozta az Iszlám Állam brutális terrorját". Videóüzenetében az elnökjelölt-aspiráns úgy vélekedett, hogy az országnak "olyan elnökre van szüksége, akinek átfogó és mélyreható globális tapasztalatai és ismeretei vannak, a gazdaságtól és a diplomáciától az eszményeink és hadseregünk hatalmáig, beleértve korlátainkat is". A legnagyobb kihívásnak Kína növekvő befolyását és a klímavédelmet nevezte.



Sestak elismerte, hogy a többi 23 demokrata párti elnökjelölt-aspiránshoz képest későn jelentette be szándékát az indulásra. Ennek okát a lánya agydaganata elleni küzdelemben jelölte meg.



A politikus, aki 2010-ben és 2016-ban is sikertelenül indult szenátorjelöltként, vasárnap az iowai Waterloo városkában indította meg kampányát.

Kép: wikipedia.org



MTI