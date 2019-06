Kurz nem zárja ki egy újabb néppárti–szabadságpárti koalíció lehetőségét

2019. június 24. 18:27

Nem zárta ki Sebastian Kurz volt osztrák kancellár, az Osztrák Néppárt (ÖVP) elnöke, hogy a választásokat követően pártja ismét koalícióra lépjen az Osztrák Szabadságpárttal (FPÖ).

„Meglátjuk, hogy az FPÖ-nek melyik szárnya érvényesül majd” – mondta a volt kancellár hétfőn az Ö3 rádiónak adott interjúban, és hozzátette: jelenleg úgy érzi, hogy a szabadságpárt egyes szárnyai nem vonták le a tanulságot a közelmúlt eseményeiből.

Elmondása szerint Kurz az „Ibiza-botrány” kirobbanása óta egyszer beszélt telefonon a volt alkancellárral, a szabadságpárt lemondott elnökével, Heinz-Christian Strachéval.

„Nem tanácsolnám neki, hogy visszatérjen a politikába, de ez nem az én döntésem” – jelentette ki Kurz a rádióinterjúban.

Időközben Kurz pártja már a kampányra készül. Hétfőn mutatták be a néppárt elképzelését a gondozási rendszer reformjáról. Eszerint kormányra kerülésük esetén úgynevezett gondozási biztosítást vezetnének be, amely a beteg- vagy a balesetbiztosítás mintájára működne. Ígéretük szerint Bécs minden kerületében létesítenének egy-egy központot a gondozásra szorulók és hozzátartozóik számára, és forródrótot is létrehoznának.

