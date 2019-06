Nagytárkányban a tenyerén hordozza a kultúrát a Csemadok

Nagytárkányi Kulturális Napok címmel zajlott a bodrogközi településen az az ötnapos kulturális program, amely valójában az egykori hagyományos falunapi vigasságból nőtte ki magát. Szerdától vasárnapig színvonalas programkínálat várta a kicsiket és nagyokat egyaránt.

A Tisza-parti településen minden évben számos megemlékezést, kulturális programot szerveznek. Az idén is rendezvények egész sorát kínálják nemcsak a helyieknek, hanem szélesebb látókörben gondolkodva a bodrogközieknek is, de nem ritka, hogy távolabbi régiókból is ellátogatnak a programjaikra.

A Kopasz József által vezetett település önkormányzata és a helyi Csemadok-alapszervezet júniusban is kitett magáért, hiszen igazi kultúrzsongást teremtettek a faluban.



A júniusi programok sorát a gyermeknappal nyitották, majd azt követően a nemzeti összetartozás napja alkalmából szerveztek kultúrműsorral egybekötött színvonalas megemlékezést. Az elmúlt héten pedig a Nagytárkányi Kulturális Napok programsorozata zajlott nagy érdeklődés mellett.

Szerda délután, június 19-én, a szabadtéri színpadon indították útjára a kulturális napok fergeteges programsorozatát a Budapesti Hórihorgas Hujákolók Gólyalábas Társulat szórakoztató gyermekműsorával. A gyerekek és a felnőttek egyaránt jól szórakoztak a humoros előadáson.

Csütörtökön este a Kassai Thália Színház előadásának örülhettek a színházkedvelők. A „Milyenek a magyarok?” című előadás nagy sikert aratott a közönség körében.

Pénteken a zene vette át a főszerepet. Egyházi koncertet tartottak a helyi evangélikus templomban. A koncerten többek között fellépett a nagykaposi Cantabile női kamarakórus, a Karcsa-parti dicsőítő zenekar Örösből, valamint Abaházi Nagy Lívia operaénekes. A résztvevők elmondták, hogy feledhetetlen élményben volt részük.

A kulturális programsorozat csúcsát a szombat délutánt és estét betöltő kultúrcsemege jelentette. A helyi alapiskola és óvoda műsora, magyar nóták, slágerek, operettrészletek, a zenei műfaj szinte minden ága, tánc és hagyományápolás kavalkádja várta az érdeklődőket. Sztárvendégként fellépett a magyarországi Tabáni István énekes, a Királyhelmeci banditák tánccsoport, a kárpátaljai Csipkés együttes, a Beyle hagyományőrző csoport a szomszédos Bély településről, és az Impulz zenekar.

A gazdag programkínálat mellett kísérőprogramok egész sora szórakoztatta a jelenlévőket. Volt ugrálóvár, íjászkodás és játékok minden mennyiségben. A vásári hangulatot teremtő kirakodóvásár, valamint az étel- és italkínálat is bőséges volt.

A zárórendezvényre június 23-án, vasárnap délután került sor a kultúrház nagytermében: a Zsapka Attila által vezetett ESZPÉ zenekar feltette a koronát a programsorozatra.

