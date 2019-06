A Dombos Fest július 11-étől várja látogatóit

2019. június 25. 09:15

A tavaly nagykorú lett Dombos Fest július 11-étől várja az igényes szórakozásra vágyókat, akik idén is elvarázsolódásra számíthatnak a löszfal tövében. Mint tudjuk 18 évvel ezelőtt egy szemétdomb helyén civil összefogással indult a Dombos Festet, amely azóta a térség egyik legjelentősebb és legkedveltebb művészeti fesztiválja. A löszfal ismét legszebb arcát mutatja, köszönve a páratlan fényfestészetnek is, mely a Vajdaságban egyedül ezen a helyszínen honos, új értelmet, új dimenziót adva a térnek, a mindennapoknak!

Az idén 4 napos fesztivál zenei kínálata a térség legjobbjaiból szemez idén is! A nyitó napon a cimbalom virtuózoké a főszerep, azaz a Cimbalom Brothers fergeteges koncertje várható, de a nyitó nap visszatérő vendége lesz a Kiscsillag produkció is, mely szinte már haza jár a Vajdaságba! Tavalyi év egyik legjobb koncertjét a 4 saxofonosból álló Road Six Sax adta, mely ezzel kiérdemelte, hogy idén 2 helyszínen is fellép. A Balkánon oly népszerű sevdah stílus legismertebb fellépője a Mostar Sevdah Reunion, akik nyári európai fellépéseik sorába a Dombos Festet is útba ejtik! A fesztivál állandó fellépőjének számító a Lajkó Félix újító és virtuóz szellemisége pedig ott hat a leginkább, ahol megszületett – a bácskai tájon - évről, évre itt adva a nyár emlékezetes koncertjeit! Idén ismét egy új formációval, azaz egy nagy zenekarral érkezik, mellyel már budapesti koncertjein ámulatba ejtette közönségét.

A tartalmas szórakozásért felel a Terra Profonda, a Canarro együttesek, melyek Budapestről érkeznek, míg a folk rajongóit Balogh Melinda új formációja és a hazai Fokos szórakoztatja majd.

Idén kiemelkedő gyerek produkciókra is sor kerül, a Bahorka interaktív mesejátéka, vagy Tóth Viktor magyar népmeséket bemutató saxofon játéka várja a legkisebbeket, de a pantomim nagyágyúja Méhes Csaba produkciója is felejthetetlen élményt ígér.

Kishegyes település 250 éves fennállását egy igazi utcabállal ünneplik a fesztivál zárónapján, ahol gólyalábasok, utcazenészek és a löszfalon táncoló művészek is megjelennek majd!

A fesztivál elképzelhetetlen a Dombosi Remix – irodalmi napok, a Rosé borterasz vagy a tábortűz nélkül. A fesztivál központi helyévé nőtte ki magát a Dombos Wine Club, ahol a kiváló borok mellett – a dombosi életérzés is tetten érhető.

Többen úgy vélik, hogy a Dombos Fest a Vajdaság szebbik arca, a szervezők pedig lelkesen dolgoznak rajta, hogy a varázslat folytatódjék, hogy Kishegyes ha csak pár napra, de a kulturális világtérkép egyik főszereplője legyen!

vajma.info