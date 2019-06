Jubileumi Kaláka Fesztivál az 50 éves Kaláka zenekarral

2019. június 25. 09:58

Dupla jubileum a Kaláka életében: csütörtökön kezdődik Egerben a zenekar által szervezett negyvenedik fesztivál, amelyen természetesen az idén 50 éves együttes is fellép.

"Jó célokért szövetkeztünk: verseket énekelünk és a költői mondanivalót s dalokon keresztül juttatjuk el a közönséghez. Mindezt szórakoztató formában igyekszünk tenni" - magyarázta a Kaláka hosszú életének titkát Gryllus Dániel, az együttes vezetője, aki az M1 aktuális csatorna és a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorának közös vendége volt kedden.



Hozzátette: egy Ady-, Arany-, Weöres- vagy Kányádi-versben az ember mindig talál valami olyasmit, ami újból megrendíti. "A többi az emberi tulajdonságokon múlik, az együtt maradáshoz persze kellettek a sikerek és a jó fesztiválok is".



A 40. Kaláka Fesztivál június 27-én csütörtökön Bélapátfalván a ciszterci apátságban kezdődik egy Kosztolányi-esttel, amelyet a Kaláka és Máté Gábor közösen ad elő. Péntektől vasárnapig délelőttönként gyerekprogramok lesznek a fesztivál idei helyszínén, az egri Érsekkertben (az egri várban felújítási munkák zajlanak): fellép a Kaláka, Gryllus Vilmos, a Belvárosi Betyárok, lesz János Vitéz-előadás, bábszínház, az Apnoe együttes a Lackfi János által újraírt Kincskereső kisködmönt adja elő.



A felnőtteknek szóló koncertek délutánonként kezdődnek ugyanott. "Tizennyolc fellépő lesz, köztük Lakatos Mónika, Szalóki Ági, Tompos Kátya, Takáts Eszter, a Muzsikás, a KFT, a Szabó Balázs Bandája, a Zűrös Banda, Szalonna és Bandája, Ripoff Raskolnikov és a Szabó Benedek és a Galaxisok. Érkeznek külföldi előadók, zenélni fog francia, görög zenekar és a török Kolektif Istanbul is".



Gryllus Dániel beszámolt arról, hogy amióta a fesztivál Egerbe költözött (ez 2012-ban történt, előtte a diósgyőri vár volt a helyszín), minden évben fát ültetnek az Érsekkertben, idén Böjte Csaba ferences szerzetes fog fenyőfát ültetni velük. Szombaton délután zsoltáros est lesz a ciszterci templomban, a fesztivál alatt kiállítások is lesznek.



A Kossuth-díjas Kaláka felállása 1996-tól változatlan: Gryllus Dániel (furulyák, citera, pánsíp, klarinét, tárogató), Becze Gábor (nagybőgő, gitár), Gryllus Vilmos (cselló, gitár, charango, koboz, doromb) és Radványi Balázs (mandolin, 12 húros gitár, ukulele, cuatro, brácsa, kalimba). A csapat vasárnap este különleges koncerttel ünnepli 50. születésnapját a fesztiválon: színpadra lép velük Mikó István, aki 1969-ben alapító tag volt, valamint Huzella Péter, aki húsz éven át zenélt a Kalákában.

A legrangosabb magyar irodalmi díj, a Balassi Bálint-emlékkard átadásán, 2011. febuár 14-én a budai Gellért szállóban a Kaláka együttes ősbemutatóval szerepelt. Mint aznap az MTI beszámolt róla. "Az esemény rangját emelte a Kaláka együttes ősbemutatója: a korábban ugyancsak Balassi-karddal kitüntetett költő, Nagy Gáspár Esztergomi apokrif című, 1994-ben írt versét zenésítették meg. A Kossuth-díjas költő művének alapja Dobokai Sándor György, Balassi gyóntatópapja írásának kezdő sorai a költő haláltusájáról: A Te katonád voltam, Uram. A Te seregedben szolgáltam. Az írást a Pannonhalmi Főapátság könyvtárában őrzik."



