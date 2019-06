Mi Hazánk Mozgalom: tiltsák be a Pride felvonulást!

2019. június 25. 12:25

A Mi Hazánk Mozgalom felszólította a belügyminisztert és a rendőrséget, hogy tiltsák be a július 6-ára meghirdetett Budapest Pride felvonulást.

Toroczkai László, az ellenzéki párt elnöke keddi budapesti sajtótájékoztatóján közölte: ha mégsem tiltják be a felvonulást, akkor bebizonyosodik, hogy Magyarországon a rendőrség politikai alapon kettős mércét alkalmaz, ezért a Mi Hazánk Mozgalom ellendemonstrációkat rendez.



A politikus utalt arra, hogy májusban pártjuk tervezett törökszentmiklósi felvonulását - amelynek keretében a "cigánybűnözők" ellen akartak fellépni - a rendőrség a "foglyul ejtett közönség" elvére hivatkozva tiltotta be.



Hozzátette, a Pride felvonulás alkalmával, amikor "több ezer deviáns készül provokálni Budapest utcáin", a foglyul ejtett közönség a sokszorosa lehet a törökszentmiklósinak.



Szerintük a Pride felvonulást annál is inkább be kellene tiltani, mert azon - mint mondta - valójában nem a homoszexuálisok jogaiért demonstrálnak a résztvevők, hanem a családok, a tradicionális értékek ellen. Provokálják a keresztény egyházat és meggyalázzák a magyar történelmi jelképeket - fogalmazott.



Toroczkai László közölte: ha nem tiltják be a felvonulást, akkor egyértelmű, hogy a kormányzat asszisztál egy ilyen gyalázatos rendezvényhez. Ebben az esetben a Mi Hazánk Mozgalom a közerkölcs védelme érdekében tartja meg az ellendemonstrációkat - mondta a párt elnöke.



MTI