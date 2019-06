Százharmincezer gyermek üdülhet az idén az Erzsébet-táborokban

2019. június 25. 12:28

Tizenegy turnusban minden eddiginél több, heti 2500 - összesen mintegy harmincezer - gyermek táborozhat idén nyáron a Balatonnál a zánkai Erzsébet-táborban.

A balatoni táborok keddi megnyitóján Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere úgy fogalmazott: az Erzsébet-táborokban jókedv, vidámság és olyan programok várják a gyermekeket, amik az érzékenységet, az emberséget, a hitet és a nemzeti identitást is erősítik.



Hozzátette: az idén összesen mintegy 130 ezer gyermek vehet részt az Erzsébet-táborok programjain. 2016-ban csaknem 90 ezren, 2017-ben már több mint százezren, tavaly pedig 126 ezren vehettek részt az Erzsébet-táborok egész éves programjain.



Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára elmondta: a tábor programjai évről évre tartalmas kikapcsolódási lehetőséget nyújtanak a gyermekeknek a nyári vakáció heteiben.



Hozzátette: az ottalvós táborok nem jelentenek komoly kiadást a szülőknek, a heti ellátásért, étkezésért és a programokért összesen ezer forintot kell fizetni, de a hátrányos helyzetű diákok ezt is levásárolhatják. Emellett újdonságként idén minden táborozó térítésmentesen utazhat vonattal a zánkai Erzsébet-táborba, és a hazautat is kormányzati, illetve európai uniós forrásból finanszírozzák, valamint Miskolcról 720, a budapesti Déli pályaudvarról pedig 909 férőhelyes közvetlen Erzsébet-különvonatot indítanak Zánkára.



Novák Katalin hangsúlyozta: az Erzsébet-táborokban nemcsak nyáron zajlik a munka, a többi közt tavaszi-őszi kirándulásokat, családi hétvégéket és karácsonyi programokat is szerveznek.



Hornyák Tibor, az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány elnöke elmondta: az ottalvós zánkai táborban nyáron mintegy harmincezer, a nyári napközis táborokban pedig csaknem hatvanezer gyereknek nyújtanak kikapcsolódási lehetőséget.



Kitért arra: az erdélyi ivói táborban az idén két turnusban együtt táborozhatnak magyarországi és erdélyi gyermekek. Hozzátette: a későbbiekben ezt a tábort szeretnék kibővíteni és találkozási ponttá tenni az anyaországban élő és a határon túli magyarok közt.



A nyári zánkai Erzsébet-táborok mellett az erdélyi táborban tavasszal és ősszel 3600 erdélyi gyermek vehet részt osztálykirándulásokon, nyáron pedig mintegy 1700 anyaországbeli gyermek vakációzhat a határokon túl. A családi Erzsébet-táborokban várhatóan 1400 család, mintegy 7000 ember kapcsolódhat ki minden nyári hétvégén Zánkán.



A zalaszabari és tihanyi Gyógyító Szent Erzsébet-táborokban pedig ezer beteg és gyógyuló, valamint speciális ellátást igénylő, 1-es típusú diabéteszes gyermek táborozhat.



Nyáron a napközis Erzsébet-táborokban csaknem hatvanezer gyermek kapcsolódhat ki lakóhelyéhez közel. Idén újdonság, hogy az óvodák is jelentkezhettek négy turnusban napközis Erzsébet-táborok megvalósítására.

MTI